９日に肺炎のため８６歳で死去した俳優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんの告別式が１７日、東京・桐ケ谷斎場で営まれた。前日の通夜に引き続き、明石家さんまや浅田美代子らゆかりある著名人をはじめ約２００人が参列。おいの若山騎一郎は報道陣の取材に応じ、快晴となった空を見上げて「この梅雨の中で晴れてるっていうのは、やっぱおばちゃんは本当に持ってる」としみじみ語った。

若山は言葉を振り絞るように「昨日もおばちゃんの顔を見た時とってかわいらしくて。最後まで粘っておばちゃんの顔を見て、やっぱりかわらしかったです」と吐露。

最後に会ったのは去年の秋。療養先では、「壁一色、勝（新太郎さん）と家族の写真があって」といい「テレビ的ではなくて、おばちゃんは本当に勝を愛してるんだなって。勝おじちゃんに対しての無償の愛というか、偉大なる愛を成就したんだと思います。今、（天国で）会ってんだろうな、息子とも会ってんだろうなっていうのはこの葬儀にあたって感じました」と天を見上げた。

また「奥村家っていうのは、私もそうですけども、たいがいちょっと法律を破るようなことがある一族」と表現。その上で「おばちゃんが一番僕にとっては幸せ」と玉緒さんの存在が若山にとっては幸せそのものだった。

玉緒さんからは印象的な“教え”があったといい「僕がまだ駆け出しの時に『若山富三郎の子、若山騎一郎って言われたらあかんぞ』って。『私も勝新太郎の妻、中村玉緒、じゃあかんねん。いつかあなたが単体の名前になりなさい。若山騎一郎の父が若山富三郎さん』っていうのはすごく印象的でした」と明かしていた。