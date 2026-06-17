高橋ジョージ、名曲「ロード」誕生の裏にあった“不思議”な秘話「それがなかったらレコーディングしていなかった」

高橋ジョージ、名曲「ロード」誕生の裏にあった“不思議”な秘話「それがなかったらレコーディングしていなかった」