【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 3−1 セネガル代表（日本時間6月17日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）

【映像】オリーセの「神スルーパス」（実際の様子）

フランス代表のFWマイケル・オリーセが、圧巻のスルーパスで先制点を演出した。レフティーが見せた極上のキラーパスがネットで話題となっている。

フランス代表は日本時間6月17日、FIFAワールドカップ2026のグループI第1節でセネガル代表と対戦。オリーセは右ウイングで先発出場すると、ゴールレスで迎えた66分に決定的な仕事を果たす。

右サイドでボールを持つと、DFジュール・クンデのオーバーラップを囮にしてカットイン。FWサディオ・マネに対応されると無理に仕掛けず一度プレーを切り替え、クンデとのパス交換でボールを持ち直した。

「世界で1番上手い」の声も

試合のテンポが落ちたこの一瞬の隙を突き、最前線のFWキリアン・エンバペが一気に斜めのスプリント。オリーセはこの動きを見逃さず、左足で針の穴を通すようなスルーパスを供給した。ボールを引き出したエンバペがダイレクトで右足を振り抜き、フランスが先制に成功した。

相手3人を翻弄したこのアシストにファンが騒然。SNSでは「オリーセうますぎる」「パス素晴らしいな」「美しいパス」「エンバペとオリーセちゃんに完全に破壊されたな」「おまえなんでも出来るマンじゃん」「世界で1番上手い」「動き出しに合わせた神パス」「たった2人でぶっ壊しちゃうんだもんな」「オリーセが無双できたらフランス優勝やな」「いやーオリーセどうしてそこだせる」「オリーセがレベチ」と歓喜と驚愕の言葉が並んでいる。

2025-2026シーズンにブンデスリーガ最多の19アシストを記録した打開力を、初参戦のワールドカップでも発揮したオリーセは、このままフル出場して3−1での勝利に貢献している。

（FIFAワールドカップ2026）

