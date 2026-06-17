知床遊覧船沈没で桂田精一社長に禁錮5年の実刑判決　最大の争点だった事故の予見可能性認める　釧路地裁

北海道・知床沖で遊覧船が沈没し、運航会社の社長が業務上過失致死の罪に問われている裁判。

釧路地裁は17日午前、禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。

地裁前から北海道文化放送・八木隆太郎アナウンサーが中継でお伝えします。

知床沖で2022年4月、遊覧船「KAZUI」が沈没し乗客乗員20人が死亡、6人が行方不明となった事故で運行会社の社長・桂田精一被告（62）が業務上過失致死の罪に問われていました。

裁判では桂田被告が「事故を予見できたかどうか」が最大の争点となっていました。

検察側は「悪天候が予想された中で出航させることは、乗客を危険にさらすことだと予見が可能だった」として禁錮5年を求刑していました。

一方の弁護側は、事故の原因は遊覧船のハッチの不具合で、「国の検査で不具合が見過ごされ把握できなかったため、事故は予見できなかった」と無罪を主張していました。

釧路地裁の水越壮夫裁判長は「運航基準を超える悪天候の中、出航させることは沈没など事故を予見することができ、被告には過失がある」として禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。