アメリカ議員より報酬が高い！日本の国会議員や地方議員が世界一の高待遇の理由とは？【経済とお金の話】

アメリカ議員より報酬が高い！日本の国会議員や地方議員が世界一の高待遇の理由

日本の政治家は世界一の高待遇！

日本は国会議員も地方議員も、「世襲議員」だらけですが、理由はいろいろあるようです。選挙で当選するには、「地盤（地元後援会組織など）」「看板（先代からの知名度）」「カバン（政治資金管理団体の資金）」の３バンが大事とよくいわれますが、特に強みはカバンでしょう。政治家の資金管理団体は「無税」で身内に引き継げるので、親から子への「無税での相続」が行えるのです。

なお、２００６年に『週刊現代』が報じて発覚した事件では、小沢一郎衆院議員の政治団体「陸山会」がゼネコンから得た６億円余の政治献金で土地を購入し、小沢議員の個人名義で登記していたことが問題になりました。建前上は政治家個人への献金は禁止ですが、政治団体経由であれば、個人資産の形成も図れるゆえんなのです。

心理学で有名な「ザイアンスの法則」には、「人は、会えば会うほど好意をもつ」という単純接触効果が謳われています。街中に張り巡らされた選挙ポスターが、昔から馴染みのある議員に似た顔立ちだったり、姓名が同じだったりすれば、親近感も湧くので、世襲であるほど当選に有利かもしれません。しかし、何が何でも自分の選挙地盤を

身内に継承させたい―― といった親心が働くのは、「議員が高待遇だから」ともいわれます。

国会議員などは、アメリカの議員よりはるかに報酬も高く、各種議員特権もいろいろ享受できます。地方議員の報酬も、外国ではボランティア報酬がふつうですが、日本ではやはり好待遇です。左頁にあるように、国会議員は最低でも年間４千万円の報酬が得られるし、地方議員なら、年間80日前後ほど、ちょっと議会に顔を出すだけなので暇なのに、悠々たる報酬が貰えるからです。

出典：眠れなくなるほど面白い 図解 経済とお金の話