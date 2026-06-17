「2人目って女の子だったんだ！」佐々木希、長女3歳の誕生日にディズニーシーへ 愛娘が涙した愛らしいハプニング明かす
俳優の佐々木希（38）が15日、自身のインスタグラムを更新。3歳の誕生日を迎えた長女とディズニーシーを訪れたことを報告し、親子のほほ笑ましいエピソードを明かした。
【写真】「めちゃくちゃ可愛すぎる」長女3歳の誕生日を祝いディズニーシーを満喫する佐々木希
佐々木は「娘が3歳になり、ラプンツェルにとてもハマっているので、ディズニーシーへ」と報告。お泊まりディズニーを満喫したようで、「色んなキャラクターに遭遇出来て、ドナルドとデイジーには、ハグしていただけた」と、長女がキャラクターたちと触れ合えた喜びをつづっている。
公開された写真には、ラプンツェルの塔を背景にポージングを撮る姿や、食事やお土産、ハートの風船や「Happy Birthday」とデコレーションされた華やかな壁など、“お祝いムード”満載の様子が収められていた。
一方で、大好きなキャラクターとの切ない一幕も。「ミニーちゃんは、遠くからしか見れず、泣いていたけど、また会いに行こうねと約束」と、3歳児らしい愛らしいハプニングを明かしつつ、「この前まで赤ちゃんだったのに、本当あっという間！おめでとう」と、愛娘の急成長を感慨深げに締めくくった。
投稿には「ラプンツェルが好きな娘さん、愛しすぎますね 家族時間が過ごせてて嬉しいです」「プリンセスがいっぱい」「めちゃくちゃ可愛すぎる」「おめでとうございます」と祝福するコメントのほかに、「ママだなんてしんじられないですよ」「2人目って女の子だったんだ！」などと、母親であることに驚く声も寄せられていた。
佐々木は2017年4月、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建（53）と結婚。18年9月に長男、23年4月に長女の誕生を報告した。
【写真】「めちゃくちゃ可愛すぎる」長女3歳の誕生日を祝いディズニーシーを満喫する佐々木希
佐々木は「娘が3歳になり、ラプンツェルにとてもハマっているので、ディズニーシーへ」と報告。お泊まりディズニーを満喫したようで、「色んなキャラクターに遭遇出来て、ドナルドとデイジーには、ハグしていただけた」と、長女がキャラクターたちと触れ合えた喜びをつづっている。
一方で、大好きなキャラクターとの切ない一幕も。「ミニーちゃんは、遠くからしか見れず、泣いていたけど、また会いに行こうねと約束」と、3歳児らしい愛らしいハプニングを明かしつつ、「この前まで赤ちゃんだったのに、本当あっという間！おめでとう」と、愛娘の急成長を感慨深げに締めくくった。
投稿には「ラプンツェルが好きな娘さん、愛しすぎますね 家族時間が過ごせてて嬉しいです」「プリンセスがいっぱい」「めちゃくちゃ可愛すぎる」「おめでとうございます」と祝福するコメントのほかに、「ママだなんてしんじられないですよ」「2人目って女の子だったんだ！」などと、母親であることに驚く声も寄せられていた。
佐々木は2017年4月、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建（53）と結婚。18年9月に長男、23年4月に長女の誕生を報告した。