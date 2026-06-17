二宮和也、スタッフから贈られた誕生日プレゼントに感激「めちゃめちゃ手が込んでて驚き」 ファンからも反響「めちゃくちゃかわいい」「販売してほしい」
タレント・俳優の二宮和也が17日、自身のXを更新。この日43歳の誕生日を迎え、スタッフから贈られたかわいらしいプレゼントを紹介した。
【写真】「めちゃめちゃ手が込んでて驚き」二宮和也へスタッフから贈られた誕生日プレゼント
16日に自身のオフィシャルファンクラブ会員向けに生配信を実施した二宮。投稿では「昨日、配信後にスタッフさんに祝って頂きました ありがとうございます」と明かし、二宮のイラストが描かれた3足の靴下をアップ。心のこもった贈り物に、「めちゃめちゃ手が込んでて驚きでした笑」と喜びがあふれている様子だった。
ファンからは、「お誕生日おめでとうございます」「めちゃくちゃかわいい」「さすがスタッフさん」「愛されてるね」「グッズにはならないのかな？笑笑」「販売してほしいなぁ」などの反響が寄せられている。
【写真】「めちゃめちゃ手が込んでて驚き」二宮和也へスタッフから贈られた誕生日プレゼント
16日に自身のオフィシャルファンクラブ会員向けに生配信を実施した二宮。投稿では「昨日、配信後にスタッフさんに祝って頂きました ありがとうございます」と明かし、二宮のイラストが描かれた3足の靴下をアップ。心のこもった贈り物に、「めちゃめちゃ手が込んでて驚きでした笑」と喜びがあふれている様子だった。
ファンからは、「お誕生日おめでとうございます」「めちゃくちゃかわいい」「さすがスタッフさん」「愛されてるね」「グッズにはならないのかな？笑笑」「販売してほしいなぁ」などの反響が寄せられている。