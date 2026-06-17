バイオリニストでタレント高嶋ちさ子（57）が16日、テレビ朝日系「小泉孝太郎＆高嶋ちさ子『プラチナファミリー』3時間SP 華麗なる一家をのぞき見 高嶋ちさ子を作った高嶋家大集合！」（午後7時）に出演。回想VTRで高嶋の父弘之さんを個性派俳優が演じて賞賛の声をあげた。

番組では高嶋の父親弘之さんをスタジオにゲストに招いた。弘之さんの仕事は音楽プロデューサーで「ビートルズを日本に広めた」人物として紹介。音楽会社「東芝音楽工業」（現ユニバーサルミュージック）に入社し、ビートルズの日本担当の初代ディレクターに就任したとした。

番組ナレーションは「ビートルズを売り出すために、今では完全にアウトなことをやりまくっていたという。今回はその弘之さんのさまざまな所業をこの人が再現」と再現VTRにつなげた。

ちさ子は「えっ、誰がやるの？」と弘之さん役の俳優の後ろ姿を見て興味津々。なぜか会社にビートルズの「抱きしめたい」のシングルレコードを持って出社するシーンからスタート。再現VTRの中の弘之さんは部下から「イギリスから来たビートルズってグループ、本当に売れるんですか」と問われて「売れるのか、ではない。売るんだ。俺たちが仕掛けるんだ」と顔を見せたのは個性派の小手伸也だった。この登場の仕方にちさ子は「すごっ、すごーい」と意外な人選に驚き「最高だね」と絶賛した。MCオリエンタルラジオ藤森慎吾が「小手さんが再現ドラマに出てくれてる」と話した。