痴漢や盗撮などの性犯罪の弁護をアピールしていた元弁護士の男が盗撮事件の示談金30万円を着服したとして、警視庁に逮捕されたことがわかりました。

捜査関係者によりますと、業務上横領の疑いで逮捕されたのは、神奈川県海老名市の元弁護士・岸本学容疑者（52）です。

2023年3月、当時、弁護士だった岸本容疑者は盗撮被害に遭った女性からの依頼で加害者側との示談交渉を行い、示談金30万円を受け取りましたが、女性に渡さず着服した疑いがもたれています。

岸本容疑者は性犯罪被害者の弁護の専門家として複数のメディアのインタビューに答えてきたほか、本も執筆していて、女性はインターネット上で岸本容疑者が「痴漢・盗撮の弁護を専門にしている」などと紹介されていることから示談交渉を依頼したということです。

また、岸本容疑者は他の性犯罪被害者からも示談金を着服したとみられています。

第一東京弁護士会によりますと、岸本容疑者は2022年4月からの1年間で、11人から依頼を受けた示談交渉で受け取った示談金あわせて1316万円を依頼者に渡さなかったなどとして、第一東京弁護士会は去年5月、岸本容疑者を「除名」の懲戒処分を発表しています。

捜査関係者によりますと、岸本容疑者は不正に得た示談金を住宅ローンの返済に充てたとみられるということで、警視庁が事件の詳しいいきさつを調べています。