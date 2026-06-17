◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージJ組第1節 アルゼンチン-アルジェリア(日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム)

アルゼンチンは後半にメッシ選手がこの日2得点目となるゴールを決め、2点のリードを奪っています。

メッシ選手はこの日、3人の前線の右で先発出場。W杯史上初めて6大会連続出場を飾ります。そして開始早々に一度エリア内から冷静にゴール隅を狙いゴールネットをゆらすもオフサイドに。しかし前半17分には強烈なミドルシュートで先制点を記録します。

そしてメッシ選手は後半もいつものように相手を翻弄するプレーを発揮。味方にスルーパスを送りチャンスを演出すれば、自ら積極的にシュートを放ち追加点を狙います。

すると後半15分に味方がミドルシュートを放つと相手GKが前に弾き、そのこぼれ球にいち早く反応したのがメッシ選手でした。飛び込んできたGKの動きを冷静に見極め、逆をついてゴール右に流し込み2点目を奪いました。

メッシ選手はこれでW杯通算15得点目を記録。ロナウド氏に並び2位タイとなりました。