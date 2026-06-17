キャリアデザインセンター<2410.T>＝大幅高で年初来高値更新。エンジニアや営業などをはじめ各種求人サイトを運営しており、人材紹介・派遣ビジネスにもリーチを伸ばし、業績は好調に推移している。２６年９月期は売上高が前期比７％増の２００億円、営業利益は同２０％増の１８億９０００万円を見込んでいる。そうしたなか、１６日取引終了後に今期年間配当計画を修正し、従来予想の１３０円から１６０円（前期実績は１００円）に大幅増額することを発表した。同社は配当性向に関し普通配当のみで５０％以上を目安としており、今回、好調な業績に連動させる形で配当を上乗せする。配当利回りは前日終値換算で６．２５％と特筆される高い水準となり、これを材料に投資マネーが集中する格好となった。



ｔｒｉｐｌａ<5136.T>＝急反発。同社は１６日の取引終了後、東急ホテルズ＆リゾーツ（東京都渋谷区）が運営する全国４４施設において、予約エンジン「ｔｒｉｐｌａ Ｂｏｏｋ」などが導入されたと発表。収益貢献を期待した買いが集まったようだ。顧客管理システムの「ｔｒｉｐｌａ Ｃｏｎｎｅｃｔ」や、データ分析ツール「ｔｒｉｐｌａ Ａｎａｌｙｔｉｃｓ」も導入された。施設間での横断的な顧客情報管理を実現。高品質なサービス提供と高精度なマーケティング施策の実行が可能になるという。



アクセルスペースホールディングス<402A.T>＝３日ぶり切り返す。６月に入ってから急な調整に見舞われ株価は底値圏に沈んでいたが、目先仕切り直しの買いが流入している。１６日取引終了後、ノルウェー大手地上局プロバイダーのＫｏｎｇｓｂｅｒｇ Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ Ｓｅｒｖｉｃｅｓと、衛星通信用地上局アンテナの新規利用契約及び既存アンテナの利用延長契約の締結について合意したことを発表。契約金額に関しては非開示だが、２５年５月期売上高の１０％を上回る規模としている。これによる業績押し上げ効果に期待した買いを引き寄せている。



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出所：MINKABU PRESS