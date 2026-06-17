１７日の債券市場で、先物中心限月９月限は反発。前日の米債券市場で長期債利回りが低下するなか、この日の東京市場では債券先物に買いが流入した。



米国とイランの戦闘終結に向けた合意を受けて、１６日の米原油先物市場ではＷＴＩ価格が下落。原油安を受けインフレ懸念が和らぐなか、米金利上昇への警戒感が後退。米長期債利回りは低下した。また、日銀は１６日に政策金利を０．２５％引き上げ１％程度とすることを発表した。市場では追加利上げは予想通りとの見方が強かったものの、インフレ対応が後手に回る「ビハインド・ザ・カーブ」への警戒から１６日は国内債券が売られ金利が上昇した。しかし、この日は買い戻しが優勢となり長期債利回りは低下している。



午前１１時の先物９月限の終値は、前日比３７銭高の１２８円１４銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日比０．０４５％低下の２．６００％で推移している。



出所：MINKABU PRESS