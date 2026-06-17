明治大DF小澤晴樹がG大阪と26/27シーズン新加入で仮契約!「※合流時期につきましては、未定となります」

明治大DF小澤晴樹がG大阪と26/27シーズン新加入で仮契約!「※合流時期につきましては、未定となります」