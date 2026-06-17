明治大DF小澤晴樹がG大阪と26/27シーズン新加入で仮契約!「※合流時期につきましては、未定となります」
ガンバ大阪は17日、明治大のDF小澤晴樹の26/27シーズンの加入内定を発表した。仮契約を結んだことを報告したG大阪だが、注釈をつけて「※合流時期につきましては、未定となります」としている。
埼玉県出身の小澤は、大宮U18から明治大に進学。下級生のころからレギュラーCBとして活躍してきた。身長183cmの身長を生かしたハイボールの強さや、正確なロングキックを武器とする選手で、複数のJ1クラブが獲得に乗り出していた。最終的には広島との争奪戦を制したG大阪が契約を掴んだ。
クラブを通じ「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、伝統と歴史ある素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。ここまで歩んでくることができたのは、自分1人の力ではありません。これまで1番近くで支えてくれた家族、友人、チームメイト、指導者の方々をはじめ、自分に関わって下さった全ての皆様に感謝申し上げます。強い責任と覚悟を持ち、チームの勝利に貢献できるよう、全力で戦います。ガンバ大阪に関わる全ての皆様、応援よろしくお願いします」とコメントしている。
埼玉県出身の小澤は、大宮U18から明治大に進学。下級生のころからレギュラーCBとして活躍してきた。身長183cmの身長を生かしたハイボールの強さや、正確なロングキックを武器とする選手で、複数のJ1クラブが獲得に乗り出していた。最終的には広島との争奪戦を制したG大阪が契約を掴んだ。