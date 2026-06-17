「糖尿病の治療薬」にはどんな副作用があるかご存知ですか？【医師監修】

糖尿病は、血糖値が慢性的に高くなる病気です。放置すると神経障害、網膜症、腎症や心筋梗塞などの合併症を引き起こす可能性があります。治療には食事療法と運動療法に加えて薬物療法があります。本記事では、糖尿病の治療に使われる薬の効果、副作用を解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「糖尿病の治療薬」にはどんな副作用がある？飲み忘れるとどうなるのか？注意点なども解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

江口 瑠衣子（医師）

2009年長崎大学医学部卒業。大学病院での初期臨床研修終了後、10年以上にわたり地域の基幹病院で腎臓内科の診療に従事。患者さん一人ひとりに寄り添った医療を心がけており、現在は内科・精神科の診療を行っている。腎臓専門医。総合内科専門医。

糖尿病｜治療薬の効果と副作用

血糖値を下げる薬はどの程度の効果がありますか？

血糖値を下げる薬は、適切に使用することで糖尿病の良好なコントロールが期待できます。ただし、その効果の現れ方は、薬の種類や患者さんの病状、食事や運動の状況などによって異なります。このため、どの程度の効果があるかというのは一概にいうことはできません。糖尿病の治療では、血糖値を安定させることで合併症の発症や進行を防ぐことが目的とされており、ガイドラインでも血糖値を下げる薬は有効な治療法の一つとされています。

糖尿病の合併症の治療薬を飲むことで合併症は治癒しますか？

前述のように糖尿病の合併症を根本的に改善する薬はありません。それぞれの合併症の進行抑制に関わる薬や、症状を緩和する薬を服用することで、その効果は期待できます。例えば、糖尿病性腎症に対するRAAS阻害薬やSGLT2阻害薬は腎症の進行抑制に有効とされます。糖尿病性神経障害に対するエパルレスタットは進行抑制効果が期待できる場合があります。一度低下した腎機能の回復は困難であり、神経障害も同様に、発症した合併症を薬で治癒させることはできません。大血管症の合併症に関して、SGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬などの薬剤は心血管イベントの発症抑制や進行抑制に有効といわれています。しかし、動脈硬化などの変化をもとに戻すことはできません。

糖尿病治療薬の副作用を教えてください

糖尿病治療薬にはそれぞれ特有の副作用があります。最も注意が必要な副作用は低血糖です。SU薬やインスリン製剤は低血糖を起こしやすい薬です。低血糖になると、冷や汗、動悸、手の震え、強い空腹感などが現れ、重症の場合には意識を失い、命に関わることもあります。単独では低血糖を起こしにくいといわれる薬でも、ほかの薬剤と併用することでリスクが上がることがあります。

ビグアナイド薬では消化器症状（下痢、腹痛、吐き気）が現れることがあります。まれに乳酸アシドーシスという重篤な副作用が起こるケースもあります。チアゾリジン薬では体重増加やむくみ、心不全の悪化などが報告されています。SGLT2阻害薬では尿路感染症や性器感染症のリスクが高まるとされます。また、脱水にも注意が必要で、水分摂取を心がけるなどの対応が必要です。

GLP-1受容体作動薬では吐き気や嘔吐などの消化器症状が現れることがあります。これらの副作用は適切な使用により多くは対処することが可能です。副作用と思われる症状が現れた場合には、速やかに医師や薬剤師に相談しましょう。

編集部まとめ

糖尿病の治療は、食事療法と運動療法が基本ですが、これらだけでは血糖コントロールが不十分な場合には薬物療法が必要となります。経口血糖降下薬やインスリン製剤など、現在はさまざまな種類の薬があり、患者さんの病態に応じて選択されます。処方されたとおりに正確に服用し、定期的に検査を受けることが重要です。薬を飲み忘れたり、自己判断で中止したりすることは避けましょう。疑問や不安があれば、医師や薬剤師に相談し、適切な治療を継続してください。良好な血糖コントロールを維持することが、糖尿病治療の基本です。

参考文献

『糖尿病診療ガイドライン2024』（一般社団法人 日本糖尿病学会）

『2型糖尿病』（日本内分泌学会）

『糖尿病ってどんな病気？』（日本糖尿病学会）

『みんなで知ろう！ からだのこと』（厚生労働省）

『2型糖尿病はどのように治療するのか？』（一般社団法人 日本糖尿病学会）

『血糖値を下げる飲み薬』（糖尿病情報センター）

『血糖値を下げる注射薬』（糖尿病情報センター）