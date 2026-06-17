夏のコーヒータイムが変わる⁉プロに教わる「アイスコーヒー×フード」の意外な相性
【画像を見る】スイーツの他にパスタやカレーとのマリアージュも！
暑くなってきて、じめじめした日が続くと、いつものコーヒーも自然とアイスコーヒーにシフトしますよね。みなさんはアイスコーヒーをどんなシーンで飲んでいますか？ のどが渇いた時にコーヒーだけをごくごく？ それとも、スイーツやフードと一緒に？
コーヒーの専門企業でもある「キーコーヒー」では、定期的に一般向けのコーヒーセミナーを開催しています。なんとこのコーヒー教室、1955年にスタートして以来約70年の歴史があり、のべ37万人以上が利用しているという大人気のセミナーなんです！
■そもそも「マリアージュ」とは？
マリアージュとは、フランス語で「結婚」という意味。料理とワインの組み合わせの相性を表現する際によく使われる言葉です。「フードやスイーツとコーヒーを合わせること」をマリアージュと表現しています。
■まずは2種類のアイスコーヒーを飲み比べ
セミナーは、まず「急冷式」と「水出し」の2つのアイスコーヒーの飲み比べからスタートしました。
・急冷式…「KEY DOORS+ スペシャルブレンド 深煎り」を使用。濃いめにいれた熱いコーヒーを氷で冷やす方法です。
・水出し…「KEY DOORS+ 香味まろやか水出し珈琲」を使用。水に浸漬してじっくり時間をかけて作る方法です。
飲んでみると、急冷式は喫茶店で飲む本格的なアイスコーヒーの味に近いと感じました。適度にキリッとした苦味とコクがあり、一口飲むとパッチリ目が覚めるようなコーヒーらしい味わいです。 一方の水出しは、1日に何回も飲めそうな普段使いの味わい。やわらかく、さっぱりとしたまろやかな口当たりで、のどが渇いた時にごくごく飲める印象でした。
■いざ、スイーツとのマリアージュを体験！
この特徴の異なる2つのコーヒーをフードと合わせて、マリアージュを体験していきます。 マリアージュのやり方は、まず口にフードを含み、そのあとコーヒーを口に流し入れ、口の中で混ぜ合わせるようにして楽しみます。
まずは、レアチーズケーキとガトーショコラの2種類のケーキで相性を確かめました。ケーキの甘味とコーヒーの苦味が口の中で混じり合うハーモニーを確かめながら、どちらのコーヒーが合うかを探ります。
参加者のみなさんがそれぞれ感想を述べあったあと、講師の松本葵さんが「マリアージュの考え方」を教えてくれました。
■●レアチーズケーキのおすすめは→【水出し】
急冷式だとコーヒーの主張が強すぎて、レアチーズの繊細な甘さがマスキングされて感じにくくなってしまうそう。優しい味わいの水出しを合わせることで、ケーキの繊細な味わいがしっかりと感じられます。また、レアチーズのふわふわしたクリーム部分と、水出しのまろやかな口当たりが非常に合うのだそうです。
■●ガトーショコラのおすすめは→【急冷式】
ガトーショコラのようなしっかりとした強い甘さには、水出しだとコーヒーが負けてしまいます。急冷式の持つガツンとした苦みやコクが、ガトーショコラの甘さと絶妙にマッチ！ 食べ応えのあるしっとりした口当たりと、余韻の残る急冷式の口当たりもマリアージュとして成立しています。
松本さんによると、「フード→コーヒーと味わったあと、ふたたびフードの香りが口の中に戻ってくる」という感覚こそが、それぞれの持ち味を消し合わない「よいマリアージュ」なのだそうです。
■おどろきの「パスタ」とのマリアージュ体験も！
スイーツのあとは、なんとパスタとのマリアージュ体験も！ 「ジェノベーゼパスタ」と「ほうれん草とサーモンのクリームパスタ」の2種類で試しました。
それぞれのおすすめは…
ジェノベーゼパスタ→【水出し】
クリームパスタ→【急冷式】
ジェノベーゼは、バジルのハーブ感と急冷式の苦味がぶつかってしまうため、水出しでまろやかにまとめるのがおすすめ。クリームパスタは、急冷式のしっかりした苦味がクリームの濃厚さをスッキリさせてくれるので相性抜群でした。
■夏はカレー×コーヒーの組み合わせにも挑戦したい！
今まで、コーヒー同士の味の違いを比較したことはありましたが、異なる味のコーヒーとフードを組み合わせて「口の中で完成させる」という食べ合わせは体験したことがなく、とても新鮮で楽しい時間でした。
ちなみに、松本さんのお話によると、夏場に食べる辛い「カレー」と、コクのある「急冷式アイスコーヒー」の食べ合わせも、パンチのある組み合わせでマリアージュとして最高に合うのだそう！ 今年の夏おうちで試してみたいと思いました。
キーコーヒーの公式サイトからは、今回のような各種セミナーに申し込むことができます。コーヒーが好きなかたは、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか？
文＝レタスクラブ編集部Y