開催：2026.6.17

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 2 - 1 [ガーディアンズ]

MLBの試合が17日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとガーディアンズが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はロバート・ガサー、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。

4回裏、3番 ブライス・チュラング 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 1-0 CLE

7回表、8番 ガブリエル・アリアス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 MIL 1-1 CLE

7回裏、7番 ギャレット・ミッチェル 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 2-1 CLE

試合は2対1でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのアーロン・アシュビーで、ここまで10勝0敗0S。負け投手はガーディアンズのハンター・ガディスで、ここまで1勝2敗1S。ブリュワーズのメギルにセーブがつき、1勝2敗9Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-17 11:12:13 更新