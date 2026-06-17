開催：2026.6.17

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 3 - 2 [パドレス]

MLBの試合が17日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとパドレスが対戦した。

カージナルスの先発投手はニール・パランテ、対するパドレスの先発投手はマイケル・キングで試合は開始した。

2回裏、8番 ブレイズ・ジョーダン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 1-0 SD、9番 ネーサン・チャーチ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 2-0 SD

5回表、7番 タイ・フランス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 STL 2-1 SD

5回裏、5番 ラーズ・ヌートバー 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 3-1 SD

6回表、2番 ジャクソン・メリル 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 STL 3-2 SD

試合は3対2でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのニール・パランテで、ここまで8勝4敗0S。負け投手はパドレスのマイケル・キングで、ここまで4勝6敗0S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、3勝3敗18Sとなっている。

なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で1.1回を投げ、1安打、0失点、1奪三振、防御率は1.64となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-17 11:36:14 更新