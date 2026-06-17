巧妙化する強盗や詐欺から家族を守る！パナソニック「AIドアホン」の防犯機能がすごい
【画像で見る】防犯だけじゃない！日々の暮らしを快適にする「手ぶら解錠」
最近、特殊詐欺や強盗事件などの物騒なニュースをよく耳にしますよね。実際、警察庁などのデータによると、ここ数年で財産犯の被害額は右肩上がりで増えており、昨年の被害額はなんと約5000億円という非常に大きな数字になっているそうです。
「子どもにお留守番させるとき、変な人が来たらどうしよう」
そんな不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
元埼玉県警察本部刑事部捜査第一課警部補で、現在は防犯アドバイザーとして活躍する佐々木成三（ささき なるみ）さんによると、近年は特殊詐欺の発生件数が増えているにもかかわらず、高齢者の場合は「ドアを開けず非対面で用件を済ませる」ことに抵抗を覚える人も多いのだそう。
「親に『知らない電話やドアホンが鳴っても出ないで』と伝えても、やはり『無視するのは失礼だろう』と出てしまうんですよね」と、佐々木さんも高齢者のリアルな防犯事情を語っていました。
■最先端の「エッジAI」搭載！パナソニックの最新テレビドアホン
そんなご家庭にぜひおすすめしたいのが、インターフォン（ドアホン）を使った防犯対策です。パナソニックから、最先端のAIを活用した新しい「テレビドアホン」VL-X70AHS及びVL-X70AHFが6月18日に発売されます。
※上の写真はVL-X70AHS
今回の新製品の最大の目玉は、ドアホンの玄関子機自体に「エッジAI」が搭載されていること。クラウドを通さずその場で瞬時に処理ができるため、スピーディーな「AI顔認証」や「AI自宅前防犯（見守り）」を実現しているんです。
■「AI顔認証」で知らない人との接触リスクを減らす
「AI顔認証」では、事前に登録許可を得た宅配業者さんや友人などの顔を登録しておけば、ドアホンが顔を認識。モニター親機が「パパです」と名前を読み上げてくれたり、未登録の人には「お名前とご用件をお話しください」と自動で録画・音声対応してくれたりします。
さらに外出先からでもスマートフォンを使ってリアルタイムで来訪者に対応できるので、お留守番中の子どもに代わって親が対応することも可能です。これなら、子どもや高齢の親が知らない人と直接会話するリスクをぐっと減らせますよね。
■不審者を音声で威嚇！「AI自宅前防犯」機能
さらに優秀なのが「AI自宅前防犯」機能です。設定したエリア内に約30秒間とどまっている人をAIが検知すると、「うろつき」と判断して自動で録画を開始してくれます。また、敷地内への立ち入りを検知した際には、自動録画に加えて玄関子機から「録画を開始します！」と音声で警告を出すことも可能。カメラの存在と音声による警告は、不審者への威嚇効果バッチリです。
■防犯だけじゃない！日々の暮らしを快適にする「手ぶら解錠」
防犯面だけでなく、日々の生活を便利にしてくれる嬉しい機能も搭載されています。AI顔認証とスマートフォンのBluetooth（R）認証を連携させることで、ドアに近づくだけで「手ぶら解錠（電気錠連携）」ができるようになりました。たくさん買い物をして荷物で両手がふさがっている時や、寝てしまった子どもを抱っこしている時などに、鍵を探さなくていいのは大助かりですよね！
■プロの意見から生まれた「非常通知」機能
そして、今回の新製品には、防犯アドバイザーの佐々木さんの意見が反映されて誕生した画期的な「非常通知」機能も搭載されています。
室内にあるモニター子機やワイヤレス非常ボタンを押すと、宅内の機器が大音量で鳴り響き、同時に登録したスマートフォンにも通知が届く仕組みになっています。万が一、不審者に侵入されそうになった際にも、大音量で威嚇することで犯人を退散させる効果が期待できます。離れて暮らす家族のスマホにSOSを届けることもできるので、高齢のご両親のお守り代わりとしても心強いですね。
■プロも太鼓判！犯罪者に「この家は無理だ」と思わせる機能
佐々木さんも、今回の新機能について次のように語っています。
「最近不安視されている『闇バイト強盗』は、犯行前の行動が素人であることが多いです。そのため、AIが不審者を検知して音声で威嚇できる機能は、犯罪者をビビらせて犯行を断念させるのにかなり有効です。また、プロの詐欺師であっても、顔や声を記録されることを最も嫌がります。今の犯罪事情を考えると、ドアホンによる防犯対策の強化は非常に必要だと感じています」
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犯罪のない社会で安心して暮らしたいものですが、まずは自分たちでできる対策をしておくことが大切です。日々の暮らしを便利にしながら家族の安全をしっかり守ってくれるパナソニックの「AIドアホン」。ぜひご自宅やご実家の防犯対策の参考にしてみてくださいね！
文＝レタスクラブ編集部Y
パナソニック ワイヤレスモニター付テレビドアホン 3-7タイプ（電源コード式）
品番：VL-X70AHS
発売予定日：2026年6月18日
公式サイト：パナソニック テレビドアホン VL-X70AHS