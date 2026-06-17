松本潤が急遽インスタライブ開催！「来月ぐらいには」と個人メンバーシップ準備を報告し「声が聞けてよかった」「お顔が見れて幸せ」「本当にファン想い」と歓喜の声続々

【写真＆動画】松本潤インスタライブのアーカイブ／『We are ARASHI』ステージショット／松本潤『We are ARASHI』前後の投稿

松本潤が6月16日、自身のInstagramで告知なしのインスタライブを開催。久しぶりの生配信で近況を語り、ファンを喜ばせた。

■松本潤「移動中に久々にライブ」

松本はまず、『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』最終公演のアーカイブ配信が6月15日で終了したことに触れ、「たくさんの方に観ていただいたようでありがとうございます」と感謝を伝えた。

続けて、「5月31日が終わって、ゆっくりしていたと言えばゆっくりしていたけど、打ち合わせをしたり、なんだかんだやることがあり、いろんなことをしている最中でございます」と近況を報告した。

■個人メンバーシップ準備も報告

さらに、「メンバーシップといいますか、私個人で皆さんとつながれる場所を準備しようと今動いているのですが、その撮影を今日はちょうどしていて。皆さんにアナウンスできるのは来月ぐらいですかね。それまでしばしお待ちいただければと思っております」と明かし、個人メンバーシップの準備が進んでいることを報告した。

また松本は、「皆さんまだまだいろんな想いがあるとは思いますが、先に進みたいと思っている皆さんの気持ち、そう思っている人たちに少しでも寄り添える形を取れたらと思いますし、自分自身もあらたなことを少しずつやっていけたら」とファンへメッセージを送った。

コメント欄には、「声が聞けてよかった」「本当にファン想い」「お顔が見れて幸せ」「メンバーシップ楽しみにしてる」「優しいなぁ」「これからも大好き」などの声が寄せられている。

なお、松本はインスタライブのアーカイブについて、「そのうち消しますので、あしからず」とつづっている。