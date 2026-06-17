【40代・50代】ファンデを重ねるほど老け見え？夏の肌悩みを自然に隠す「カラー下地」3選
強い紫外線や冷房による乾燥など、肌への負担が増えるこれからの季節。くすみや赤み、毛穴を隠そうとしてファンデーションを重ねると、かえって厚塗り感が出て老け見えにつながることもあります。そんな大人世代のベースメイクで今注目されているのが、「下地で肌悩みを補整する」という考え方。今回は、40代からの肌悩みに寄り添いながら、フィルターをかけたような美肌印象へ導いてくれるカラーコントロール下地を３つ厳選して紹介します。
色ムラやくすみを自然に整える【エレガンス】万能イエロー下地
コントロールカラー初心者にも取り入れやすいのが、肌なじみのよいイエロー系下地です。中でも人気を集めているのが、エレガンスの「モデリング カラーベース UV YE441」。
▲エレガンス モデリング カラーベース UV YE441 30g ￥5,500（税込） / SPF40 PA+++、UV耐水性★
黄ぐすみや色ムラを自然に整えながら、ほどよい補整力で肌印象をワントーン明るく見せてくれるのが魅力。さらに皮脂によるテカリを抑えながら高いUVカット効果も備えているため、汗や皮脂が気になる夏にもぴったりです。乳液のようになめらかに伸びるテクスチャーで、全顔に使っても白浮きしにくく、厚塗り感のない仕上がり。ファンデーションを薄く仕上げたい大人世代に頼れる１本と言えます。
夕方の黄ぐすみ対策に【ジバンシイ】透明感を引き出すパープル下地
年齢を重ねると気になりやすいのが、夕方になると増して見える黄ぐすみ。そんな悩みにはパープル系下地がおすすめ。注目は、ジバンシイの「プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー パープル」です。
▲ジバンシイ プリズム・リーブル・ケア＆カラー・セラム・プライマー パープル 30mL ￥7,700（税込）
さらりと軽やかなテクスチャーで伸びが良く、パープル特有の白浮き感が出にくいのが特徴。肌に自然になじみながら、内側から発光するような透明感を演出してくれます。さらにヒアルロン酸やナイアシンアミドなどの保湿成分を配合。メイク中も乾燥しにくく、冷房によるカサつきが気になる季節にも心強いアイテムです。
赤みや毛穴が気になる人に【ケイト】自然な透明感をつくるグリーン下地
小鼻まわりや頬の赤みが気になるなら、グリーン系下地を取り入れてみましょう。おすすめは、ケイトの「ジュレリープライマー オーシャングリーン」です。
▲ケイト ジュレリーププライマー オーシャングリーン 25ml ￥1,980（税込）※編集部調べ / SPF50+ PA++++
ブルーを感じる絶妙なグリーンカラーが特徴で、赤みやくすみを自然にカモフラージュ。グリーン下地にありがちな顔色の悪さを感じにくく、透明感のある肌印象へ導いてくれます。また、高密着ラスティングジュレ処方により毛穴や凹凸もなめらかに補整。高いUVカット力を備えながら、粉っぽさや乾燥感を感じにくい仕上がりも魅力です。
ファンデーションで隠すのではなく、下地で肌色を整える。これが今の大人世代のベースメイクの正解。肌悩みに合ったカラーを選べば、ファンデーションの量を減らしながらも美しい仕上がりを実現できます。夏はメイク崩れが気になる季節だからこそ、カラーコントロール下地を上手に活用して、軽やかで透明感のある肌づくりを楽しんでみてくださいね。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
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