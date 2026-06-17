そのタオル、もう替えどきかも？買い替えを考えたい３つのサイン
毎日使うタオル。「気づけば何年も同じものを使い続けている」という人も少なくないでしょう。でも、目立った傷みがなくても、タオルは洗濯や乾燥を繰り返すことで少しずつ状態が変化していきます。では、どのような変化が現れたら買い替えを考えればよいのでしょうか？今回はタオル買い替えの目安になる３つのサインを紹介します。
水を吸いにくくなってきた
タオルの大切な役割は、水分をしっかり吸収すること。しかし、繰り返し洗濯を重ねるうちに繊維が傷み、以前より吸水性が落ちることがあります。
洗ってもニオイが気になる
洗濯した直後は気にならなくても、使い始めるとニオイが戻ることもあるでしょう。特に湿気が多い季節は、タオルに雑菌が繁殖しやすくなります。
洗濯方法や干し方を見直しても改善しない場合は、繊維の奥に汚れが蓄積している可能性も。清潔に使っているつもりでも、タオル自体が寿命を迎えていることもあります。
肌触りがゴワついてきた
新品の頃はふんわりしていたタオルも、使い続けるうちに硬さを感じることがあります。柔軟剤を使っても以前のような風合いに戻らない場合は、繊維の劣化が進んでいるのかもしれません。
また、顔や首まわりに触れたときに刺激を感じるようになったら、買い替えのサインと考えてよいでしょう。
タオルは毎日使うものだからこそ、劣化がゆっくり進み、変化に気づきにくいもの。「まだ使える」という基準だけでなく、吸水性やニオイ、肌触りにも目を向けてみましょう。タオルの買い替えは、日々の快適さや清潔感を見直すことにもつながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的な生活情報をもとに編集部が構成しています
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