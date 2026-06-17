後ろ姿がなんだか老けて見える…。40代からの“背中のもたつき”対策ストレッチ
鏡で見る機会が少ない背中ですが、実は年齢印象が出やすいパーツのひとつ。肩が内側に入り、肩甲骨まわりの動きが少なくなると、後ろ姿はどこか重たく見えがちです。さらに背中まわりの筋肉が使われにくくなることで、もたついた印象につながることもあります。そこでおすすめなのが、肩甲骨を大きく開いてから寄せるシンプルなストレッチ。特にデスクワークやスマホ時間が長い人におすすめです。
【STEP１】両腕を前に伸ばして背中を広げる
【STEP２】両腕を開いて肩甲骨を寄せる
両腕をゆっくり左右へ開きます。胸を自然に開きながら、肩甲骨同士を背骨へ寄せるイメージで動きましょう。肩をすくめず、肩甲骨を下げながら寄せる意識を持つのがポイント。STEP１とSTEP２をゆっくり５回程度繰り返します。
▶効かせるコツ
腕を開くことよりも、肩甲骨を動かすことを意識しましょう。また、胸を張りすぎて腰を反らないよう注意。肩甲骨が大きく動くことで、背中まわりがほぐれやすくなり、姿勢も整いやすくなります。
背中は自分では見えにくいからこそ、印象の差が出やすいパーツ。肩甲骨まわりをこまめに動かす習慣をつくることで、後ろ姿の見え方も少しずつ変わっていきます。まずは１日５回を目安に、無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて構成しています
🌼背中がなんだか厚く見える…。40代からの後ろ姿に差がつく“姿勢リセット習慣”