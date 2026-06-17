4児の母・東原亜希、「おなかが透けててすみません」モデルオーラ全開 圧巻のショットに「脚長すぎよー」
4児の母でタレントの東原亜希（43）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。ウエストまわりがシースルーデザインのコーデを披露した。
【全身ショット】「おなかが…！」モデルオーラ全開、東原亜希のコーデ
投稿で「おなかが透けててすみません」とコメントし、全身ショットを公開。オールブラックコーデで、トップスはウエストがうっすら透けたデザイン。ラインが美しいボトムに上品なバッグと華やかなアクセサリーを合わせ、「セシリーずっと好き 今日は気持ち良いお天気だったなぁ〜」とつづった。
このコーデにファンからは「素敵 あきちゃん脚長すぎよー」「スタイルすごい」「お腹スケルトン、ヒューヒューだよ」「亜希さんのファッションセンス大好き」などと、好印象と驚きのコメントが寄せられた。
東原は柔道家の井上康生氏（47）と2008年に結婚。09年5月に第1子長女、10年11月には第2子長男、15年7月に第3子・第4子となる双子の女児を出産した。
【全身ショット】「おなかが…！」モデルオーラ全開、東原亜希のコーデ
投稿で「おなかが透けててすみません」とコメントし、全身ショットを公開。オールブラックコーデで、トップスはウエストがうっすら透けたデザイン。ラインが美しいボトムに上品なバッグと華やかなアクセサリーを合わせ、「セシリーずっと好き 今日は気持ち良いお天気だったなぁ〜」とつづった。
このコーデにファンからは「素敵 あきちゃん脚長すぎよー」「スタイルすごい」「お腹スケルトン、ヒューヒューだよ」「亜希さんのファッションセンス大好き」などと、好印象と驚きのコメントが寄せられた。
東原は柔道家の井上康生氏（47）と2008年に結婚。09年5月に第1子長女、10年11月には第2子長男、15年7月に第3子・第4子となる双子の女児を出産した。