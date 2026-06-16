ダイエット、「平日だけ頑張る」or「毎日少しずつ気をつける」。効果的なのはどっち？
ダイエットに取り組んだとき、平日は食事に気をつけていても、週末になると気が緩んでしまった経験はありませんか？「平日は頑張る、休日は自由に」という人もいれば、毎日少しずつ意識し続ける人もいます。大人世代が無理なく体型を整えるうえで大切なのは、続けやすい方法を選ぶことです。
平日だけ頑張る方法は“波”が大きくなりやすい
平日は食事を我慢したり間食を控えたりしていても、週末になると外食や飲み会が増えるという人は少なくありません。この方法は取り組みやすい反面、平日と休日の差が大きくなるほど、生活リズムや食習慣の波も大きくなりやすくなります。
毎日少し気をつける方法は“習慣”になりやすい
一方、毎日少しだけ意識する方法は、生活に取り入れやすいのが特徴です。飲み物を見直す、歩く時間を少し増やす、食べすぎないよう意識するなど小さな行動でも、続けることで習慣として定着しやすくなります。
極端な努力を繰り返すよりも、無理のない行動をコツコツ積み重ねる方が、長く続けられるでしょう。
ダイエットで差が出るのは“１週間”の積み重ね
体型を整えている人に共通しているのは、「平日だけ」「週末だけ」という考え方をしていないこと。ダイエットの成果は、５日間の努力ではなく、１週間全体の積み重ねで変わります。
「今日はどうだったか」だけでなく、「今週はどうだったか」という視点で振り返れる人ほど、結果が安定しやすくなるでしょう。頑張った１日よりも、続けられた１週間。その積み重ねが、無理のない変化につながっていきます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は行動習慣と体重管理に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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