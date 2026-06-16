最近よく聞く“顔まわりレイヤー”って何？大人世代におすすめの理由を解説
「髪型は変えていないのに、なんだか重たく見える」「前髪を作っても、思ったほど印象が変わらない」といった悩みの解決策として、最近よく耳にするのが“顔まわりレイヤー”。SNSや美容室でも見かけるワードですが、実は大人世代とも相性の良いヘアテクニック。今のヘアトレンドは、髪型全体よりも“顔まわりの見え方”が重視されています。
大人世代におすすめの理由
大人世代になると「髪型は変えていないのに重たく見える」「顔まわりがぼんやり見える」と感じることがあります。そんなときに取り入れやすいのが顔まわりレイヤー。髪全体の長さを変えなくても、顔まわりに自然な動きが生まれるため、軽やかな印象につながります。
顔まわりレイヤーとはどんなスタイル？
顔まわりレイヤーとは、頬やあごまわりに沿って入れるレイヤーカットのこと。一般的なレイヤーカットが全体のシルエットを調整するのに対し、顔まわりレイヤーは輪郭まわりの毛流れを整えるのが特徴。美容室では“顔まわりカット”として提案されることもあります。
輪郭に沿うように毛束が動くため、髪全体が軽やかに見えやすく、今っぽい雰囲気を取り入れやすいのも魅力です。
湿気で重たく見えやすい季節にも向いている
梅雨時期は、前髪や顔まわりが重たく見えやすい季節。前髪だけで印象を整えようとすると湿気の影響を受けやすくなりますが、顔まわりレイヤーがあると髪が少し動くだけでも軽やかな印象を作りやすくなります。
また、しっかり巻かなくても毛流れが出やすいため、忙しい朝のスタイリングがラクになるのもメリット。ナチュラルな質感が支持されている今のトレンドとも相性の良いスタイルです。
顔まわりレイヤーは、髪型を大きく変えずに印象をアップデートしやすいヘアテクニック。今のヘアトレンドは、長さやシルエットだけでなく“顔まわりの見え方”が重要。軽やかさや抜け感を取り入れたい人は、まず顔まわりから見直してみるのも良さそうです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師、ヘアスタイリストなどの一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
🌼髪型は悪くないのに顔が大きく見える？見直すべきは“顔まわり設計”