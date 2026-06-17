1次リーグでスター躍動

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグが16日（日本時間17日）に行われ、注目ストライカーが圧倒的な存在感を示した。早朝から贅沢な時間を過ごし、日本人ファンも大興奮だ。

日本時間午前4時、1次リーグI組のフランス-セネガル戦が始まった。輝きを放ったのはフランスのキリアン・エムバペだ。

21分、一瞬のスピードで相手選手を置き去りにすると、右足で先制弾。アディショナルタイムにはエリア外からスーパーゴールを叩き込んだ。これでW杯通算14点。歴代トップのクローゼ（ドイツ）にあと2点と迫った。

日本時間午前7時には、同じI組のノルウェーとイラクが激突。ノルウェーのアーリング・ハーランドは、前半で2点を挙げて衝撃のW杯デビューとなった。

そして、日本時間午前10時にはアルゼンチンがJ組で出陣。前半17分、連覇への号砲を鳴らしたのはリオネル・メッシだ。エリア外で左足を振り抜き、見事にゴール。後半にも2得点でいきなりハットトリックとし、クローゼ（ドイツ）が保持するW杯最多通算16得点に並んだ。

今大会の目玉選手が次々に登場して躍動した一日。X上のファンも大興奮だ。

「メッシにしろハーランドにしろエムバペにしろスーパースターはこういう大舞台でも決めるからスーパースターなんよな」

「メッシもハーランドもエムバペもさすがすぎるなぁ」

「今日はエムバペ、ハーランド、メッシ揃い踏みでゴールを決めて、ワールドカップがいよいよ本格化してきた感じ」

「一日でエムバペ→ハーランド→メッシのゴールを見れた」

「サッカーおもろすぎ たまらん」

ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウドは17日（同18日）、コンゴ戦で今大会初戦を迎える。



（THE ANSWER編集部）