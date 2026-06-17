楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表した。吉井氏と三木谷浩史オーナー（６１）らが宮城・仙台市内で会見。シーズン途中での異例の人事に踏み切った理由について、三木谷オーナーは「中長期的に球団の方向性、また様々な改革をしないと、継続的な強い球団は作れないと考えて」と説明した。契約期間については「中長期的な契約」と話した

シーズン中では異例となる会見出席となった三木谷オーナー。「私がこのイーグルスの記者会見に出していただいたのは、星野仙一監督就任以来かなという風に思いますけども、その本気度を皆さんにお伝えするという意味があって今日は会見に出させていただきました」と、並々ならぬ思いからの行動であったことを明かした。

今季の楽天は４月中旬までは首位を争うも、急失速。６３試合を終えて２３勝３９敗１分けの借金１６と苦しんでいた。５月以降はコーチの配置転換も実施。それでも劇的な改善は見られなかった。１０日午前１時に三木監督の休養を電撃発表。発表以降は塩川ヘッドが監督代行を務めてきた。さらなる前進を目指してシーズン途中で吉井氏を新監督として迎え入れる。異例のタイミングで球団外部から招へいした新指揮官が誕生する。

吉井氏は現役時代、投手として近鉄、ヤクルトで３度のリーグ優勝と２度の日本一を経験。メッツ、エクスポズ、ロッキーズのＭＬＢ３球団を渡り歩き、日米通算１２１勝を挙げた。コーチとしてダルビッシュ有（パドレス）や大谷翔平（ドジャース）らを一流の投手に育て、侍ジャパン投手コーチも歴任した。

２２年にはロッテのピッチングコーディネーターとして佐々木朗希（ドジャース）を指導。２３年からは３年間、ロッテ監督を務め、１年目には前年５位だったチームを２位に躍進させた。関西弁でコミュニケーションをとる明るい人柄も大きな魅力。新政権で逆襲を目指す。

◆三木谷 浩史（みきたに・ひろし）１９６５年３月１１日、神戸市生まれ。６１歳。明石高、一橋大卒。８８年、日本興業銀行（現みずほ銀行）に入行。９６年、クリムゾングループ設立。翌９７年、エム・ディー・エム（現楽天）設立。２００４年、Ｊ１神戸のオーナーに就任。同年秋には楽天野球団を設立し、プロ野球に新規参入を果たした。０６年、神戸の代表取締役会長就任。０８年１月、楽天のオーナー職から退き、代表取締役会長に。１２年８月、再び会長兼オーナーに就任。

◆吉井 理人（よしい・まさと）１９６５年４月２０日、和歌山県生まれ。６１歳。箕島高から８３年ドラフト２位で近鉄入団。９５年ヤクルトに移籍し、９７年オフにＦＡでメッツ入り。メジャー３球団を経て２００３年からオリックス。０７年途中でロッテに移籍し、同年引退した。０８〜１２年は日本ハム、１５年ソフトバンク、１６〜１８年日本ハム、１９〜２２年ロッテとコーチを歴任。２３〜２５年にロッテ監督。日米通算５４７登板で１２１勝１２９敗６２セーブ。右投右打。