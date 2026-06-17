

資料

観光庁が2026年3月の宿泊旅行統計調査（第2次速報値）を公表したことを受け、四国運輸局が16日、管内の状況をまとめました。（以下、全て延べ人数）

四国4県の3月の宿泊者数は約149万3000人（前年同期比+14.7％）でした。4県別では、愛媛県が約48万7000人（+21.7％）、香川県が約46万9000人（+7.0％）、高知県が約30万4000人（+31.9％）、徳島県が約23万4000人（+0.2％）でした。

このうち外国人の宿泊者数は、四国4県で約19万6000人（前年同期比+2.0％）でした。4県別では、香川県が約8万9000人（前年同期比-9.4％）、愛媛県が約6万1000人（+13.9％）、徳島県が約2万4000人（-6.6％）、高知県が約2万3000人（+45.8％）でした。

日本人の宿泊者数は、四国4県で約129万7000人（前年同期比+16.9％）でした。県別では、愛媛県が約42万6000人（+22.9％）、香川県が約38万人（+11.7％）、高知県が約28万1000人（+30.8％）、徳島県が約21万人（+1.0％）でした。

全国の宿泊者数は外国人（前年同期比-3.6%）、日本人（-1.4%）とも前年を下回っています。