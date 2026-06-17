インフレ増税大歓迎の高市政権の圧力にさらされる日銀がようやく動いた。日銀は16日の金融政策決定会合で、政策金利を現行の0.75％程度から1.0％程度に引き上げることを決定。利上げは昨年12月以来4会合ぶりだ。利上げは買い材料にもかかわらず、16日の東京外為市場の円相場はほぼ無風。企業も切望する円安是正効果はちっとも表れない。

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学者出身の植田総裁は肝嚢胞感染症の治療で先週から入院中。総裁が議決権を行使できない中、政策委員8人で行われた異例の会合では1人だけが利上げに反対した。日銀が「物価の番人」の務めを果たそうとしたものの、16日の円相場の取引は1ドル=160円台前半。市場が日銀の動きを織り込んでいた上、ECB（欧州中央銀行）に続いてFRB（米連邦準備制度理事会）にも利上げ観測が浮上しており、欧米との金利差縮小が期待できず、円安は是正されないとみられたためだ。

一方、東京商工リサーチ（TSR）の為替に関する企業調査（1〜8日実施、有効回答6605社）によると、5月末の1ドル=159円前後の為替レートで「経営にマイナス」と回答した企業は40.7％。望ましい円相場の平均値は1ドル=136.8円、中央値は1ドル=140円だった。足元の為替レートと比べ、20円以上も乖離している。1ドル=136円台で推移していたのは、ちょうど4年前の2022年6月。ロシアによるウクライナ侵攻が引き金の資源高騰で円売りが広がった。

利上げ0.25％程度では「日本円=最弱通貨」の認識は払拭できず

金融ジャーナリストの森岡英樹氏はこう指摘する。

「あれからわずか4年とはいえ、136円台に戻る展開は現実離れしている。0.25％程度の利上げでは、市場の『日本円=最弱通貨』という認識を払拭できない。借金大国にもかかわらず、積極財政を続け、生産性は向上しないし、実質賃金は上がらない。円の実力をシビアに見れば、ちょっとやそっとの利上げで環境は変わりません」

政府・日銀は1ドル=160円台に入った4月末以降に11.7兆円を投じて円買い介入したものの、あれよあれよと言う間に押し戻され、利上げも即効性がない。

TSR調査では、政府・日銀による為替介入ラインについて「160円未満で介入すべきだ」との回答が43.4％でトップだった。どうせやるならサッサとやれ、ということだ。

「市場は6月利上げを見込んで売りを仕掛けたということ。もっとも、政策金利が1995年以来の1％台に乗ってきたので利上げ効果はじわじわと表れる半面、年内にもう一度利上げせよ、と催促していると言えます」（森岡英樹氏）

利上げの安心感などから、16日の日経平均株価は一時、史上初の7万円を突破。米国とイランの戦闘終結に向けた合意も追い風になったが、先は見通せない。

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