滝沢眞規子、夏仕様に彩られた自宅庭を披露 キャンドル灯る“リゾート空間”に絶賛の声「CGに見える」「海外みたい」
3児の母でモデル・滝沢眞規子（47）が、17日までに自身のTikTokを更新。自宅に飾る花を夏仕様にしたことを報告し、“リゾートホテル”のような雰囲気漂う内庭を公開した。
【動画】まるで海外！夏仕様に彩られた滝沢眞規子の自宅庭
滝沢は「今週のお花。ちょっと夏っぽくしてみたよ」とつづり、テーブルに並んだ植物を披露。スタイリッシュなシェード付きの屋外テーブルには、オレンジや赤が映えるエキゾチックな夏の花々が美しく生けられている。
温かみのあるキャンドルの光が調和し、都会の喧騒を忘れさせるラグジュアリーなリゾート空間を演出していた。
日ごろから、季節感を取り入れた丁寧な暮らしぶりや、洗練されたインテリアが多くの女性から支持を集めている滝沢。今回の投稿に対しても、ファンからは「CGに見える」「海外みたい」「本当にステキ」「どこかと思ったら滝マキのお家！」「好きーーー!!」などと絶賛するコメントが寄せられている。
滝沢は、3人の子を持つ母。専業主婦として子育て中の30代前半に、ファッション雑誌『VERY』（光文社）にスカウトされモデルデビューした。夫はファッションデザイナー・滝沢伸介氏。
【動画】まるで海外！夏仕様に彩られた滝沢眞規子の自宅庭
滝沢は「今週のお花。ちょっと夏っぽくしてみたよ」とつづり、テーブルに並んだ植物を披露。スタイリッシュなシェード付きの屋外テーブルには、オレンジや赤が映えるエキゾチックな夏の花々が美しく生けられている。
日ごろから、季節感を取り入れた丁寧な暮らしぶりや、洗練されたインテリアが多くの女性から支持を集めている滝沢。今回の投稿に対しても、ファンからは「CGに見える」「海外みたい」「本当にステキ」「どこかと思ったら滝マキのお家！」「好きーーー!!」などと絶賛するコメントが寄せられている。
滝沢は、3人の子を持つ母。専業主婦として子育て中の30代前半に、ファッション雑誌『VERY』（光文社）にスカウトされモデルデビューした。夫はファッションデザイナー・滝沢伸介氏。