働く中で誰もが味わう「理不尽」を「理論」で明快に解き明かし、「なぜ働くのか？」という問いに徹底的に向き合ったビジネス書『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』。

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本書の著者、組織開発や人材育成のプロフェッショナルである坂井風太さんが、YouTubeチャンネル『ReHacQ−リハック−』に登場。プロデューサーの高橋弘樹さんと、ビジネスパーソンが直面する理不尽について語り尽くしたトークの一部をお届けします。

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「理不尽な上司」と「生存者バイアス」

『ReHacQ』プロデューサー・高橋弘樹さん（以下、高橋） 「理不尽な上司」ってどんな人ですか？ 理不尽な上司に当たった時の攻略法を考えたいです。

坂井風太さん（以下、坂井） 著書『理不尽仕事論』の中では「ブリリアントジャーク（優秀だけど嫌な奴）」という言葉で表現しています。私が色々な組織を見てきて難しいと感じるのは、このような人が成果を上げれば上げるほど、ポジションを得ていってしまうという構造です。明らかに社内でぶっきらぼうなコミュニケーションを取っていても、人事や部下は注意しづらい。さらに、その人の上司にあたる人も「この人を外すと短期的に利益が下がるかもしれない」と考えてしまい、誰も何も言えなくなってしまうんです。

高橋 そこをもっと深掘りしていくと、「それは本当に理不尽なのか？」という問題がまず発生していると思うんです。「ダメな部下」からしたら、優秀な上司は理不尽に見えると思うんですよね。話しても通じない場合、コミュニケーションを取らない方が速い瞬間があるじゃないですか。すごく極端に言うと、頭のいい部下には全部教えるけれど、理解力がないと思ったら教えない、とか。

これがもっとマイルドに「説明が足りない」といった形で表れている場合もある。上司はさらに上の役員レイヤーの情報を知っていても、それを全て部下に伝えるわけにはいかないじゃないですか。そういうコミュニケーション不足のせいで「理不尽だ」と部下から思われているパターンと、本当に理不尽なパターンがある。

坂井 そうなんですよ。以前出演させていただいた際に、「生存者バイアス」の説明をしたと思います。ただ、上司は上司なりの正義でやっている部分もあるわけですから、何でもかんでも「生存者バイアスだ」とラベリングしてしまうのは結構問題だと思っているんです。“「生存者バイアス」バイアス”になると、全ての意見を封殺できてしまう。



『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』

ちなみにこの『理不尽仕事論』は「『クソが!!』と思った時に読む本」という副題がついているのですが、これは他者に対して「クソが!!」と思った時ではないんです。「あの時こういう発言をしてしまった自分」あるいは「理解できなかった自分へのもどかしさや苛立ち」に向き合うことが大切だと思い、この本を書いたんですよ。職場における問題は上司側・部下側の双方に原因があることが多いので、その理論を皆が分かっておいた方が良いと思うんです。

テレビ局には“面白理不尽”上司がいる

高橋 ちなみに、面白い理不尽上司っていました？

坂井 いや、面白くない理不尽上司しかいなかったですね（笑）。

高橋 その点テレビ局は、理不尽な人が皆面白いんだよね。昔、ペット番組をやっていた時に、番組の映像を繋いでチェックする「プレビュー（試写）」に上司が自分の飼い犬を連れて入ってきたんですよ。そして犬をテーブルに座らせて、「◯◯くんも一緒に見るから」と言い出して。犬に向かって試写をしたんですよ（笑）。

坂井 （笑）

高橋 ディレクター10年目にして「犬に試写を見てもらう日が来たか」と（笑）。さすがに解釈はできなかったけど、これは“面白理不尽”だなと思った。

坂井 「犬のユーザー目線」が必要だったということですか？

高橋 「◯◯くんが鳴いたら怖いということだから違う」と。すごく面白かったんだよね。

坂井 確かに、自分から見ると理不尽だと思っているだけで、大体相手には相手なりの正義があったりするわけです。例えば私が前職のDeNAで子会社の代表をしていた時、ビジネスモデル的に危ないからM&Aを推進しようとしたんです。すると、他の取締役から猛反対されました。

なぜこんなに反対するんだろうと思って理由を聞いてみたら、「今、家庭の事情があって、雇用が不安定になるのは困るんだ」と言われたんです。「経営者としてそれは違うだろ」と思う気持ちもありましたが、自分が同じ立場だったらすごく分かるな、と。『ReHacQ』でも、視聴者として観ていて「この人、何か隠したな」と思う時がありますが、裏には何かその人の守りたいものがあるんだろうなとも思いますね。

高橋 理不尽な上司に対して「クソが!!」と思った時は、どうすればいいんだろう……。徹底的に「なぜ自分はこれを理不尽だと思ったのか」と「相手の背景に何があったのか」を考え抜いた方がいいですよね。

坂井 そうなんです。理不尽だと思ったとしても、相手の背景や大切にしている思いを汲み取ることが大切です。

芥川龍之介『蜜柑』が教えてくれたこと

坂井 私、出身が神奈川県横須賀市の田浦なんですが、田浦には芥川龍之介の『蜜柑（みかん）』という小説の舞台になった公園があるんです。そこに先日、両親と行ったんですよ。

高橋 『蜜柑』ってどういう話なんですか？

坂井 主人公が、横須賀駅から汽車（今で言うグリーン車）に乗っていた時のことです。彼はちょっと陰鬱な気分で乗っていたんですが、そこにみすぼらしい格好の少女がドタドタと入ってきます。「なんだこいつ」と見ていると、汽車がトンネルに入った瞬間に、その少女が窓を開けようとするんです。「煙が入ってくるのになぜ開けるんだ」と思っていると、トンネルを抜けた先で3人の子どもたちが手を振っている。すると少女は、開けた窓から持っていたミカンをその子どもたちに向かって投げる。

高橋 おお。

坂井 実はその少女は、これから奉公に行くところで、見送りに来てくれた弟たちに報いるために、わざわざ窓を開けてミカンを投げたんです。それを見て主人公は「一切を了解した」という話。

この話はすごく大事だと思っていて、僕も例えば自分の父親に対して「なんでこんなことをするの？」と感じることもあるのですが、他人のぎこちなさや意味のわからない行動の裏には、その人が守りたいものや思いやりが隠されているということを忘れてはいけないと思っています。

高橋 素晴らしいじゃないですか。

この本は怒りながら書いた“癇癪本”

坂井 この本は理論を多く扱っていますが、理論についての本ではありません。理論を用いるためには相手の背景に対する想像力や愛がないと本来は意味がないという思いを込めています。

高橋 「クソが!!」と思った時に、クソだと思った相手のことも考えないといけない。辛いなぁ（笑）。でも考えないとダメですよね。

坂井 ちなみにこの本は僕が「クソが!!」と思っていた時に書いた本なんですよ。「なんでこの人はこんな意地悪なことを言うんだろう」と思うことが色々あるのですが、腹が立って相手の背景構造を調べるうちに、「こういう理論があるんだな」と分かると、怒りが自分の中で安らいでいく。だから、癇癪を起こしながら書いた本ですね。“癇癪本”です（笑）。

高橋 めっちゃ面白そうじゃないですか（笑）。

〈「この会社で耐えても意味ないな」“本当に嫌な異動”の対処法＆大手企業を辞める理由「自分が参加しているレースのトップを想像して…」〉へ続く

（坂井 風太）