シルク・ドゥ・ソレイユ『クーザ』、16年ぶり日本公演 バナナマン設楽統がスペシャルサポーター就任
シルク・ドゥ・ソレイユが日本で公演するのは4年ぶり
サーカス・エンターテインメント集団シルク・ドゥ・ソレイユによるショー『アース製薬 クーザ』が、2027年2月より東京・お台場ビッグトップ、27年8月より大阪で上演される。日本では、シルク・ドゥ・ソレイユが公演するのは4年ぶりで、『クーザ』が上演されるのは121万人を動員した11年の初演以来、16年ぶりとなる。あわせて、日本公演を応援するスペシャルサポーターにバナナマン・設楽統が就任した。
【写真】うれしそう！シルク・ドゥ・ソレイユのアーティストたちと笑顔の設楽統
『クーザ』は2007年の初演以来、全世界で1000万人を動員しているシルク・ドゥ・ソレイユの中でも最も大胆さが際立つ作品。「宝箱」を意味するサンスクリット語の”KOZA"からインスパイアされた『クーザ』は、魅力的で心を惹きつけるキャラクターであるイノセントの物語。
ある日イノセントのもとに大きな箱が届く。その箱から飛び出したのは、『クーザ』の世界が創り出した不思議な力を持つトリックスター。魔法のスティックを片手にイノセントを『クーザ』の世界へと導いていく。王、クラウン、マッド・ドッグらクーザ王国の住民たちと出会い、驚きに満ちた世界に夢中になっていくイノセント。はたして奇想天外な旅の最後に待ち受けているものとは。
強さと脆さ、混乱と調和、善と悪――。その狭間で揺れ動く人と人とのつながり、美しさ、そしてアイデンティティ。『クーザ』はそんな普遍的なテーマを驚きとスリル、笑いと感動を織り交ぜたカラフルな演出で描き出す。「アクロバットによる身体表現」と「クラウンパフォーマンス」というサーカスの伝統的な要素と、壮麗な舞台セット、独創的な衣裳、感情を揺さぶる音楽、そして国際色豊かなアーティストとミュージシャンが渾然一体となって、観る者を驚きに満ちたエキゾチックな世界へと誘う。
オリジナル形式のままツアー公演を続けているシルク・ドゥ・ソレイユ作品の中で最も長く上演されている作品であり、27年に初演から20周年という記念すべき年を迎える。
設楽のスペシャルサポーター就任は、きょう17日フジテレビ系の情報番組『ノンストップ！』内で発表された。設楽は先日オーストラリア・メルボルンで行なわれたクーザ公演を弾丸ツアーで鑑賞。ステージ裏に招待された設楽は、日本公演を盛り上げるスペシャルサポーターとしての就任を依頼され、それを快諾。エアリアル・シルクに出演する日本人アーティストの品川瑞木より任命書が手渡された。設楽は今後スペシャルサポーターとして公演を盛り上げるためにさまざまな活動を行なっていく。
本公演はアース製薬が特別協賛。アース製薬の代表取締役社長CEO・川端克宜氏は、「今回の協賛が、日本中の人々に新たな感動と驚きをもたらし、その文化の発展と社会の豊かさに少しでも貢献することができれば幸いです」とコメントしている。
■バナナマン・設楽統コメント
日本や海外で何度も公演を拝見させていただくほど、以前からシルク・ドゥ・ソレイユの大ファンなので、今回スペシャルサポーター就任のお話をいただき、とてもうれしく大変光栄です。息を呑むほどのスリルと迫力に満ちたアクロバットはもちろんのこと、煌びやかで華やかな演出の中にも、どこか懐かしく温かいサーカスの世界観が息づいているところが『クーザ』の魅力だと感じています。観るたびに驚きや感動があり、子どもから大人まで夢中になれる特別なエンターテインメントです！より多くの方々にその魅力を知っていただき、会場でしか味わえない感動を体験していただけるよう、スペシャルサポーターとして公演を全力で盛り上げていきたいと思います。
サーカス・エンターテインメント集団シルク・ドゥ・ソレイユによるショー『アース製薬 クーザ』が、2027年2月より東京・お台場ビッグトップ、27年8月より大阪で上演される。日本では、シルク・ドゥ・ソレイユが公演するのは4年ぶりで、『クーザ』が上演されるのは121万人を動員した11年の初演以来、16年ぶりとなる。あわせて、日本公演を応援するスペシャルサポーターにバナナマン・設楽統が就任した。
『クーザ』は2007年の初演以来、全世界で1000万人を動員しているシルク・ドゥ・ソレイユの中でも最も大胆さが際立つ作品。「宝箱」を意味するサンスクリット語の”KOZA"からインスパイアされた『クーザ』は、魅力的で心を惹きつけるキャラクターであるイノセントの物語。
ある日イノセントのもとに大きな箱が届く。その箱から飛び出したのは、『クーザ』の世界が創り出した不思議な力を持つトリックスター。魔法のスティックを片手にイノセントを『クーザ』の世界へと導いていく。王、クラウン、マッド・ドッグらクーザ王国の住民たちと出会い、驚きに満ちた世界に夢中になっていくイノセント。はたして奇想天外な旅の最後に待ち受けているものとは。
強さと脆さ、混乱と調和、善と悪――。その狭間で揺れ動く人と人とのつながり、美しさ、そしてアイデンティティ。『クーザ』はそんな普遍的なテーマを驚きとスリル、笑いと感動を織り交ぜたカラフルな演出で描き出す。「アクロバットによる身体表現」と「クラウンパフォーマンス」というサーカスの伝統的な要素と、壮麗な舞台セット、独創的な衣裳、感情を揺さぶる音楽、そして国際色豊かなアーティストとミュージシャンが渾然一体となって、観る者を驚きに満ちたエキゾチックな世界へと誘う。
オリジナル形式のままツアー公演を続けているシルク・ドゥ・ソレイユ作品の中で最も長く上演されている作品であり、27年に初演から20周年という記念すべき年を迎える。
設楽のスペシャルサポーター就任は、きょう17日フジテレビ系の情報番組『ノンストップ！』内で発表された。設楽は先日オーストラリア・メルボルンで行なわれたクーザ公演を弾丸ツアーで鑑賞。ステージ裏に招待された設楽は、日本公演を盛り上げるスペシャルサポーターとしての就任を依頼され、それを快諾。エアリアル・シルクに出演する日本人アーティストの品川瑞木より任命書が手渡された。設楽は今後スペシャルサポーターとして公演を盛り上げるためにさまざまな活動を行なっていく。
本公演はアース製薬が特別協賛。アース製薬の代表取締役社長CEO・川端克宜氏は、「今回の協賛が、日本中の人々に新たな感動と驚きをもたらし、その文化の発展と社会の豊かさに少しでも貢献することができれば幸いです」とコメントしている。
■バナナマン・設楽統コメント
日本や海外で何度も公演を拝見させていただくほど、以前からシルク・ドゥ・ソレイユの大ファンなので、今回スペシャルサポーター就任のお話をいただき、とてもうれしく大変光栄です。息を呑むほどのスリルと迫力に満ちたアクロバットはもちろんのこと、煌びやかで華やかな演出の中にも、どこか懐かしく温かいサーカスの世界観が息づいているところが『クーザ』の魅力だと感じています。観るたびに驚きや感動があり、子どもから大人まで夢中になれる特別なエンターテインメントです！より多くの方々にその魅力を知っていただき、会場でしか味わえない感動を体験していただけるよう、スペシャルサポーターとして公演を全力で盛り上げていきたいと思います。