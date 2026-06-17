肺炎のため9日に死去した女優の中村玉緒さん（享年86）の葬儀・告別式が17日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。喪主は長女の奥村眞粧美さん。おいの俳優・若山騎一郎（61）が参列した。

若山は式後、取材に応じ「とうとう親族は僕1人になりました。きょうは晴れてて、やぱり凄い方なんだなと。かわいらしいお顔でした。（明石家）さんまさんも来てくれて。梅雨のなかで晴れて、おばちゃん（玉緒さん）もってるんだな」と報告。

「一番最後までおばちゃんの顔を見ていて、かわいらしかった。おばちゃんの写真があって、本当幸せなんだなと。おばちゃんは勝（新太郎）おじちゃんを愛してるんだな、勝おじちゃんへの無償の愛を成就できたんだなと。今（天国で）会ってんだな、息子とも会ってんだな」と話した。

昨年、病院で対面したと明かし「去年病室に行って、涙が出そうだった。手を握りしめて、退院したら美味しいもの食べに行こうと。パチンコ行こうと。幸せだった。その会話が思い出で幸せだった」としみじみ。

玉緒さんとの思い出について「駆け出しの時に“若山富三郎の子はあかん。いつかあなたが単体の名前で売れなさい”と。その言葉が印象に残っています」と回想した。

前日は通夜が営まれ、約400人が参列した。喪主は長女の奥村眞粧美さん。玉緒さんを「お母さん」と呼び慕った明石家さんま、和田アキ子らが駆けつけ、最後の別れを告げた。