料理研究家でタレントの和田明日香（39）が、16日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。義理の母・平野レミ（79）について話す場面があった。

この日は、ハラスメントの現場で傍観せず、第三者として安全に介入し被害の拡大を防ぐ行動者「アクティブバイスタンダー」をテーマにトークを展開。

MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「義理のお母さんの平野レミさんが、仮に誰かにデリカシーのないアプローチをしてるとするじゃないですか。その場で注意できます？」と質問された和田は「もちろんです」と即答。

「みなさん知っての通りあのキャラなので、ご飯屋さんでみんなで食べてても、すぐ店員さんに“結婚してんの！？”とか“子供いるの！？”とか言うんです。おばちゃん絡みするんです」と明かし「幸いそれで嫌な顔されたことは今までないですけど、一応“お義母さんそれ言ったら失礼だから”って言う」とした。

さらに「心くん世代の娘がいるんですけど、一番先にキレてます」と、この日のゲストだった俳優の寺田心（18）と同世代の長女が怒り心頭だと明かし「若い世代はそういうのに敏感で“信じられない”みたいな。私よりも子供たちに怒られてることの方が多い」と語った。