〈「◯◯くんも一緒に見るから」上司の飼い犬に番組を「プレゼン」させられて唖然…職場で出くわす“理不尽上司”の攻略法〉から続く

働く中で誰もが味わう「理不尽」を「理論」で明快に解き明かし、「なぜ働くのか？」という問いに徹底的に向き合ったビジネス書『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』。

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本書の著者、組織開発や人材育成のプロフェッショナルである坂井風太さんが、YouTubeチャンネル『ReHacQ』に登場。プロデューサーの高橋弘樹さんと、理不尽な異動や転勤をどう考えるか？ 会社を辞めるべきタイミングはいつか？といったトピックについて語り合った配信の一部をお届けします。

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異動や転勤は「あり」か？

『ReHacQ』プロデューサー・高橋弘樹さん（以下、高橋） 「職場の理不尽」といえば、異動なんか特に理不尽じゃないですか？

坂井風太さん（以下、坂井） 解釈次第で全部OKだと思います。少し抽象度を上げて、「転勤」や「異動」を自分の欲望に紐づけたり、自分の知らなかったことを知ることができるきっかけとしては「あり」だと思うんです。「PIVOT（方向転換）」を「自分という人間が変わること」と定義すると、人間の変化には、知識を得て物の見方が変わる「認知的変容」と、今までの価値観がガラッと変わる「個人的変容」があります。

教育哲学者のメジローの理論を引いて説明すると、人が変わる瞬間にはいくつかの段階があります。まず、今までのパターンがうまくはまらなくなる「方向喪失感覚」に陥ります。その後、どうしていいか分からず熟成し、悩む期間が来ます。そこで「ああ、これで悩んでいるのは自分だけじゃないんだな」という安心感を得て、その後で新しい自分の中の哲学や習慣を構築していくんです。だから本当のPIVOT（個人的変容）を起こすには、情報を仕入れるだけではなく、今までの自分の前提を“破壊”しなきゃいけないんですよ。



『ReHacQ−リハック−』より

高橋 やり方を変えて、脳みそを変えなきゃいけない？

坂井 そうです。だから「全力少年」という曲で「積み上げたものぶっ壊して」と言っていたスキマスイッチは良いことを言っているなと。その点で、転勤や異動は大事だと思います。

高橋 転勤や異動を触媒として、個人的変容ができるようになればいいんですね。

三島由紀夫やニーチェもめちゃくちゃ悩んでた

坂井 けれども、僕が「積み上げたものをぶっ壊す体験はありだ」と思えるのは、ある意味で「生存者バイアス」かもしれないという自覚があります。僕は私立中学を中退したり、親が自己破産している姿を見たり、新卒1年目で徹底的に打ちのめされたりと、「破壊と再生」の経験をしてきました。でも、それを乗り越えられたのは、その時に僕を助けてくれた人がいたからなんです。

また、辛そうにしている人がいたら、自分がその人を支える「コンフォートゾーン（心理的に安全・安心な領域）」になることも大事なことだと思っています。

高橋 人のコンフォートゾーンになってあげるということですね。

坂井 だから、無責任に「リスクテイクせよ」「破壊と再生をしろ」と他人に煽るような話は、あんまり意味がないなと思っています。破壊だけしているじゃないですか。

高橋 周りに支えてくれる人がいなかったらどうすればいいんですか？

坂井 支えてくれる人がいない場合、僕の場合は自分を支える保護因子となったのが「本」でした。高校時代、ひたすら本を読んでいたんですよ。「三島由紀夫やニーチェもめちゃくちゃ悩んでたんだ」と知ると、「なんだ、こんなもんか」と思えて心が安らいだんです。自分の悩みが自分固有のものではなく、普遍的なものだったと気づくこと。これこそが文学や哲学の価値・効用です。

高橋 そうすると、挫折や異動を噛み締められるのかな。

坂井 『理不尽仕事論』も、読んだ人に「自分1人だけの悩みじゃないんだ」と思ってもらいたかったし、理論があれば悩みに対するクッションになると考えています。

「本当に嫌な異動」の対処法

高橋 例えば、テレビ番組を作りたくて入社したのに営業に配属されて、2、3年経っても希望の部署に行けないような「本当に嫌な異動」だったらどうしますか？

坂井 実は、前職のDeNAはそれで辞めましたね。当時、会社からいくつかキャリアオプションを提示されたんですが、このレールに乗って走り続けた先に、自分が「本当に欲しいもの」があるかと考えた時、それがないことに気づいてしまったんです。

高橋 「本当に欲しいもの」って何だったんですか？

坂井 両親にいいマンションを買ってあげたいとか、自己破産した家で育った自分と結婚してくれた妻に大きな家を建てて恩返しをしたいとかですね。でも、その会社で役員になり成果を出すために時間軸を長く投資していった延長線上には、自分が納得いくような報い方はないと気づいたんです。

結構器用なサラリーマンだったので、そこにいる理由、ナラティブを人工的に作ることは絶対できたと思います。でもそれは虚構なので、違うなと。耐えた先に自分の本当の欲しいものがあるのかを問い、「イエス」でなければ耐えても無駄だと思っています。

高橋 耐えた先に欲しいものがないなら、辞めてしまおうと。自分の核となる、目指しているものをしっかり持っているんですね。

自分が参加しているレースのトップに憧れるか？

坂井 その考えに至ったのは、『シリコンバレー最重要思想家ナヴァル・ラヴィカント』という本がきっかけだったんです。そこで言われていたのが、「自分が参加しているレースを理解しろ」ということ。そして「そのレースでトップを走っている人を想像し、自分がその人に憧れるかどうかを考えろ」という教えでした。

高橋 大事だな〜！（笑）

坂井 憧れというのは主観的な価値観なので、他の人の幸福の形を否定するわけではありません。ただ、前職では「このレースのトップには憧れないな」と思ってしまったので、辞める決断をしました。

高橋 なんかそれ、分かる。私はテレビ東京を41、2歳で辞めたんですが、もっと若い30歳くらいの頃は、社内に憧れる先輩が何人かいたんですよ。でも、40歳前後になるとみんな現場を離れて管理職になっていく。嫌な人になるわけじゃないんだけど、管理職になった先輩にはあんまり憧れを持てなくて。自分の憧れの人がそのあたりの年齢でいなくなってしまうんですよね。

坂井 どういう人が残りやすい会社なのか、という構造の問題でもありますよね。起業家精神を持って入社する人が多い会社でも、長くいるとどうしてもリスク感度が高すぎる人しか残らなくなる。だからこそ、自分のレール、つまり自分が参加しているレースのトップを想像して「違う」と思ったら、辞めた方がいいと僕は思っています。

（坂井 風太）