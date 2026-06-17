【現場】生活圏で発砲、クマを駆除 早朝に連続して目撃 中学校や公民館付近で...市が緊急銃猟の判断 県内で今年3件目（山形・南陽市）
山形県内では連日クマの目撃が相次いでいます。
南陽市ではけさ、クマの目撃情報が相次ぎ、一時交通規制がされるなど警戒されましたが、その後、緊急銃猟により駆除されました。
県内で緊急銃猟が行われたのは今年に入って3件目です。
■緊急銃猟までの流れを詳しく
警察や南陽市によりますと、きょう午前4時半ごろ、JR赤湯駅から南に200メートルほどの南陽市郡山地内で、体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されました。
その後、クマの移動に沿うように目撃が相次ぎ、午前4時45分ごろには沖郷中学校の南側付近で、午前4時55分ごろには赤湯バイパスの交差点付近で立て続けに出没しました。さらに、午前6時過ぎには少し離れた露橋公民館付近でも目撃されました。
■周辺で一時交通規制、そして...
事態を受け、南陽市は猟友会に出動を要請するとともに、周辺で一時交通規制を行うなどして警戒にあたりました。
その後、午前7時30分ごろ、南陽市露橋地内で体長およそ1メートルのクマ1頭が緊急銃猟により駆除されました。市は、早朝から目撃が続いていた個体とみています。
■今年に入って３件目
県内で緊急銃猟が行われたのは今年に入って3件目です。
今回のクマによる人的・物的被害は確認されていません。警察や自治体は、今後もクマを発見した際には決して近づかず、すぐに通報するよう引き続き注意を呼びかけています。
■クマが歩く姿を撮影（画像）
■駆除され横たわるクマ（画像）
■現場は民家のそば（画像）
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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2737100?display=1