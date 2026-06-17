山形県内では連日クマの目撃が相次いでいます。

【画像】駆除されたクマ 住宅近くの現場

南陽市ではけさ、クマの目撃情報が相次ぎ、一時交通規制がされるなど警戒されましたが、その後、緊急銃猟により駆除されました。

県内で緊急銃猟が行われたのは今年に入って3件目です。

■緊急銃猟までの流れを詳しく

警察や南陽市によりますと、きょう午前4時半ごろ、JR赤湯駅から南に200メートルほどの南陽市郡山地内で、体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されました。

その後、クマの移動に沿うように目撃が相次ぎ、午前4時45分ごろには沖郷中学校の南側付近で、午前4時55分ごろには赤湯バイパスの交差点付近で立て続けに出没しました。さらに、午前6時過ぎには少し離れた露橋公民館付近でも目撃されました。

■周辺で一時交通規制、そして...

事態を受け、南陽市は猟友会に出動を要請するとともに、周辺で一時交通規制を行うなどして警戒にあたりました。

その後、午前7時30分ごろ、南陽市露橋地内で体長およそ1メートルのクマ1頭が緊急銃猟により駆除されました。市は、早朝から目撃が続いていた個体とみています。

■今年に入って３件目

県内で緊急銃猟が行われたのは今年に入って3件目です。

今回のクマによる人的・物的被害は確認されていません。警察や自治体は、今後もクマを発見した際には決して近づかず、すぐに通報するよう引き続き注意を呼びかけています。

■クマが歩く姿を撮影（画像）

■駆除され横たわるクマ（画像）

■現場は民家のそば（画像）

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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2737100?display=1