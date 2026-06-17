「ぴよりん」がほろ苦の大人味に。父の日限定で3日間だけ販売、新店舗「ぴよりんvillage」でイートインも

名古屋駅で行列が絶えない人気のひよこ型スイーツ「ぴよりん」に、「父の日ぴよりん」が登場する。6月19日から21日までたった3日間の限定商品で、名古屋コーチン卵を使ったプリンをカフェモカ風味のババロアで包んだ、いつもとは味もビジュアルもひと味違う大人のぴよりんだ。

新店舗「ぴよりんvillage」でイートインも

「父の日ぴよりん」は、普段の「ぴよりん」の優しいクリーム＆イエローの色味からは大きく異なり、翼（手）と「とさか」の部分が目と同じチョコレート色になり、体全体もカフェモカの薄茶色。さらに前面にはネクタイ付きのシャツをモチーフに「Thanks papa」の文字を配したチョコレートを置いている。

そして、今回の見どころのひとつが、6月15日に名古屋駅にオープンしたばかりの店内飲食店舗「ぴよりんvillage」での販売だ。同店で食べられる期間限定ぴよりんは今回が初めて。価格は680円（税込、以下同）で、毎月絵柄が変わるオリジナルステッカー1枚とともに提供される。

テイクアウトでの購入は、名古屋駅構内の「ぴよりんshop」（580円）か、愛知県春日井市の「ぴよりんshopアトリエ店」（580円）で。1人「2ぴよ」までの購入制限を設ける。販売時間は名古屋駅のぴよりんshopが9時、12時、15時、18時の4回、アトリエ店が13時から。

誕生からもうすぐ15年、季節ごとに姿を変えながら名古屋名物として愛され続けてきた「ぴよりん」。おとなの週末Webでも取り上げるたびに多くのアクセスが集まる人気者が、3日間だけ大人の装いで父への感謝を代弁してくれる。

【画像】大人びたってやっぱりかわいい「父の日ぴよりん」！ノーマルぴよりんも（5枚）