「待ち受け画面にしたいくらい」腹筋バキバキの女子ハードラーが…「本当に幸せです」ファンも歓喜の報告

中島ひとみが日本選手権で初優勝を飾った(C)Getty Images

陸上女子100メートル障害の中島ひとみが自身のインスタグラムを更新し、6月13日に行われた日本選手権で初優勝を飾った際に優勝カップを掲げた写真を公開した。30歳の中島は今秋のアジア大会代表に内定している。

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美しく割れた腹筋も魅力の中島はインスタで「14年前、最後に日本一を獲ったこの場所で14年ぶりの日本一。アジア大会内定」と報告すると、「すごく、すっっっごく長かったけど またこの景色を見ることができて本当に、本当に幸せです」と綴った。さらに「たくさんの人に、たくさんのありがとう。そして、またこれからの挑戦も一緒に走ってください！」と、感謝の思いを述べた。

この投稿には「待ち受け画面にしたいくらい」「本当にかっこよかったですしお美しかったです！！」「ひとみさん、お洒落で可愛い〜」「凄くカッコいい走りでした」「感激してひとみ選手より泣いた」「最高の景色を見れましたね」と、続々とコメントが寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]