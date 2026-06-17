「可愛いママ」峯岸みなみ、おめかしショット公開「やっぱり岡崎に住んでから、凄く綺麗になりましたね」
元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは6月16日、自身のInstagramを更新。おめかしして出掛けた日のショットを公開しました。
【写真】峯岸みなみのかわいい姿
リボンがついた白いブラウスに黒のジャンパースカートを合わせたコーディネートです。美容院で整えた髪をなびかせながら、さまざまな角度のショットを公開しています。最後にはアップでの笑顔ショットもあり、お気に入りの装いを楽しんだ様子が伝わってきます。
コメントでは「なんか、みーちゃんどんどん可愛いくなっとるなぁ」「かわいい！！お洋服も素敵」「可愛すぎです！！」「なんか大人っぽい」「可愛いママ 幸せそう」「やっぱり岡崎に住んでから、凄く綺麗になりましたね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】峯岸みなみのかわいい姿
美容院帰りのおめかしコーデ峯岸さんは「おめかしして、美容院で髪をきれいにしてもらって、素敵なお食事にGOの日でした。少しむらさきが入った髪色も、お気に入りのワンピースも、一目惚れのリボンブラウスも全部かわいい」とつづり、写真を4枚載せています。
コメントでは「なんか、みーちゃんどんどん可愛いくなっとるなぁ」「かわいい！！お洋服も素敵」「可愛すぎです！！」「なんか大人っぽい」「可愛いママ 幸せそう」「やっぱり岡崎に住んでから、凄く綺麗になりましたね」と、絶賛の声が寄せられました。
「三井アウトレットパーク岡崎で食べまくり！」4月8日の投稿では「三井アウトレットパーク岡崎で食べまくり！」というかわいい姿を披露していた峯岸さん。楽しそうに買い物をして、食べ物を食べる姿が印象的です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)