元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは6月16日、自身のInstagramを更新。美容院で髪を整えて食事に出かけた日のおめかしショットを公開しています。（サムネイル画像出典：峯岸みなみさん公式Instagramより）

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元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは6月16日、自身のInstagramを更新。おめかしして出掛けた日のショットを公開しました。

【写真】峯岸みなみのかわいい姿

美容院帰りのおめかしコーデ

峯岸さんは「おめかしして、美容院で髪をきれいにしてもらって、素敵なお食事にGOの日でした。少しむらさきが入った髪色も、お気に入りのワンピースも、一目惚れのリボンブラウスも全部かわいい」とつづり、写真を4枚載せています。

リボンがついた白いブラウスに黒のジャンパースカートを合わせたコーディネートです。美容院で整えた髪をなびかせながら、さまざまな角度のショットを公開しています。最後にはアップでの笑顔ショットもあり、お気に入りの装いを楽しんだ様子が伝わってきます。

コメントでは「なんか、みーちゃんどんどん可愛いくなっとるなぁ」「かわいい！！お洋服も素敵」「可愛すぎです！！」「なんか大人っぽい」「可愛いママ　幸せそう」「やっぱり岡崎に住んでから、凄く綺麗になりましたね」と、絶賛の声が寄せられました。

「三井アウトレットパーク岡崎で食べまくり！」

4月8日の投稿では「三井アウトレットパーク岡崎で食べまくり！」というかわいい姿を披露していた峯岸さん。楽しそうに買い物をして、食べ物を食べる姿が印象的です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)