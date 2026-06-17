「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開するエムールは、6月15日から「akari（あかり）本を読むための椅子（以下、本を読むための椅子）」の販売を開始した。

「本の世界に没頭したいのに、首やお尻が辛い・・・」その悩み、もしかしたら姿勢のせいかもしれない。「本を読むための椅子」は、身体に負担がかかりにくい正しい姿勢でくつろぐための椅子。

椅子に座って本を読むとき、視線が下がることで首（頸椎）や肩に負荷がかかる。長時間の座り姿勢で座面に体圧が集中してお尻が痛くなってしまう。負荷を分散するために、気づけば足を組んでいたり、座面に寝滑るように座ったり・・・悪い姿勢でますます身体に負荷がかかってしまう悪循環という場合も。本やタブレット端末を持つ腕や手首が疲れる−−といった悩みあるのでは。

重たくない本でも、持ち上げて読む「読書」という行為は身体にとって“楽な姿勢”ではない。「本を読むための椅子」は、左右のアームパッド付き肘掛けと、正面の専用ボードで前腕を受け止める独自の3点支持構造を採用している。身体にかかる負荷を分散し、リラックスした姿勢で読書時間をサポートする。

本を見下ろす前傾姿勢は、首や頸椎、頭部に負荷がかかりやすくなる。「本を読むための椅子」は、背中の隙間を埋めるランバーサポートクッションと、首を支えるバンド付きヘッドレストで姿勢の崩れを防ぎ、リラックスしたくつろぎ姿勢を保つ。

耐久性に優れたポケットコイルを採用。一般的な食卓椅子などで使われるウレタン座面よりも弾力があり、体圧分散性に優れている。また、ヘタりにくく、長持ちするのが特徴だという。



「akari（あかり）本を読むための椅子」

慌ただしい日常から「大好きな本の世界」へと自然に心が切り替わる心地よさ。「本を読むための椅子」は単なる家具ではなく、心置きなくリラックスできる「私だけのお気に入りの居場所」という空間を生み出す。

手元のレバーで背もたれをリクライニングさせ、ヘッドレストをちょうどよい角度に設定する。座面高は身長の1／4前後を目安に調節してほしいという。「本を読むための椅子」は、あなた専用のくつろぎ椅子となるとのこと。

膝や腰への負担が大きい「立ち上がる・座る」という動作をサポート。握りやすい木製アームがあることで、日常の立ち座り頻度が増える。なるべく自分の力で立ち座りをすることで、日常的な運動量を落とさないことを目的としたユニバーサルデザインとなっている。

［小売価格］

単品︓5万円

オットマンセット︓6万4000円

（すべて税込）

※配送業者指定地域を除いて送料はエムール負担

［発売日］6月15日（月）

エムール＝https://emoor.co.jp