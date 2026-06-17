サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」では、3段階の調色機能と無段階調光機能を備え、勉強や読書、テレワークなどさまざまなシーンで折りたたんでコンパクトに持ち運べるLEDデスクライト「800−LED102W」を発売した。

800−LED102WはUSB Type−C充電式のコードレス設計を採用している。コンセントの位置に左右されることなく、デスクはもちろん、リビングや寝室など好きな場所で使用できる。電源ケーブルを気にせず設置できるため、テレワークや学習スペースをすっきり保ちたい人にもおすすめだとか。必要な場所へ気軽に持ち運べるため、日常のさまざまなシーンで活躍する。

同製品は折りたたみ構造を採用しており、使用しない時はコンパクトに収納できる。限られたスペースのデスクや棚の上でも邪魔になりにくく、外出先への持ち運びにも便利だとか。仕事や勉強の場所を移動することが多い人でも、必要な時にサッと取り出して使用できる。省スペース性と携帯性を両立した設計になっている。

読書や勉強、パソコン作業など、シーンによって求められる光の色は異なる。同製品は3段階の調色機能を搭載しており、用途や好みに応じて最適な光色を選択できる。時間帯や作業内容に合わせて光環境を整えられるため、より快適な作業空間づくりをサポートする。

周囲の明るさや利用シーンに応じて、無段階で明るさを調整できる。集中したい時にはしっかり明るく、リラックスタイムにはやさしい光に設定するなど、細かな調整が可能。読書灯やデスクライトとしてだけでなく、ベッドサイドライトとしても活用でき、生活スタイルに合わせた使い方ができる。

高演色Ra90に対応しており、照らした物の色を自然に見せることができる。書類や教材の文字が見やすく、趣味や作業時の色確認にも役立つ。また、最大約13時間の連続使用に対応しているため、長時間の学習やテレワークでも安心して使用できる。日々の作業環境を快適にサポートする一台となっている。

［小売価格］2709円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp