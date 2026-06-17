創業110周年の感謝を込め、主婦の友社は、3000点以上の電子書籍を70〜50％OFFとする大型キャンペーンを実施する。

料理、収納、コミック、占いから、ビジネス、育児、健康まで、定評ある人気の実用書を一気に手に入れる、超ビッグチャンス。「親切・安心・ていねい」な主婦の友社の総力を結集したラインアップを用意して、各電子書籍ストアで6月16日から実施する（ストアによって実施時期が異なる場合がある）。





主婦の友社イチオシの注目タイトルとして、夏バテ気味の毎日に超人気店店主が教える極上シンプル飯「和食屋が教える、旨すぎる一汁一飯 汁とめし」は、予約の取れない日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘氏のレシピ。暑さでキッチンに立つのが億劫なこれからの季節、冷蔵庫の残り物で作れる「汁とめし」の2品献立が大活躍する。





SNSで大反響の夏に向けた部屋の衣替えとスッキリ術を紹介する「捨てて、やめてラクになる 私らしい『持たない暮らし』」は、人気ミニマリストやインスタグラマー9人の「捨てたこと、やめたこと」を大公開。スッキリとした空間で快適な夏を迎えるための、自分らしいライフスタイルのヒントが満載となっている。

［開催日］6月16日（火）

主婦の友社＝https://shufunotomo.co.jp