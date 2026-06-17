「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービスは、ホームメイドケーキにこだわった「ダッキーダック」において、「メロンフェア」の第2弾を6月17日に開催する。

好評の第1弾に続き、旬を迎えた2種類のメロンを存分に堪能するスイーツを用意した。

気品ある芳醇な香り、一口ごとに溢れ出す透き通った清涼感のある甘みを楽しむ「マスクメロン」。極上のなめらか食感、まったりした濃厚なコクと甘みを味わう「タカミレッドメロン」。

自分へのちょっとした夏のご褒美スイーツとしてはもちろん、家族や友人との特別なひとときに、今しか出逢えない「至高の食べ比べ」をぜひ楽しんでほしい考え。

［メロンフェア 第2弾］

開催予定期間：6月17日（水）〜7月下旬

※ルミネ北千住店、船橋東武店、テイクアウト専門店（五反田店、大森店）は6月18日（木）から開催

※7月上旬頃から、「タカミレッドメロンのズコット」はタカミレッドメロンを赤肉メロンに変更して販売する

開催店舗：ダッキーダック・EggEggキッチン・Cheese Egg Garden 全店

椿屋珈琲 テイクアウト専門店（五反田店・大森店）

東和フードサービス＝https://www.towafood-net.co.jp