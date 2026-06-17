東和フードサービス、ホームメイドケーキにこだわった「ダッキーダック」で「メロンフェア」の第2弾を期間限定開催
「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービスは、ホームメイドケーキにこだわった「ダッキーダック」において、「メロンフェア」の第2弾を6月17日に開催する。
好評の第1弾に続き、旬を迎えた2種類のメロンを存分に堪能するスイーツを用意した。
気品ある芳醇な香り、一口ごとに溢れ出す透き通った清涼感のある甘みを楽しむ「マスクメロン」。極上のなめらか食感、まったりした濃厚なコクと甘みを味わう「タカミレッドメロン」。
自分へのちょっとした夏のご褒美スイーツとしてはもちろん、家族や友人との特別なひとときに、今しか出逢えない「至高の食べ比べ」をぜひ楽しんでほしい考え。
［メロンフェア 第2弾］
開催予定期間：6月17日（水）〜7月下旬
※ルミネ北千住店、船橋東武店、テイクアウト専門店（五反田店、大森店）は6月18日（木）から開催
※7月上旬頃から、「タカミレッドメロンのズコット」はタカミレッドメロンを赤肉メロンに変更して販売する
開催店舗：ダッキーダック・EggEggキッチン・Cheese Egg Garden 全店
椿屋珈琲 テイクアウト専門店（五反田店・大森店）
東和フードサービス＝https://www.towafood-net.co.jp