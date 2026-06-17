牛角、6種の焼き肉＆2時間飲み放題が2178円の『焼肉酒場セット』 酒と相性抜群な「スタミナWガーリックカルビ」を期間限定でプレゼント
レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、22日から7月14日までの平日限定で、『焼肉酒場セット』を注文した人を対象に「スタミナWガーリックカルビ」（ハーフサイズ）を1人1皿プレゼントするキャンペーンを実施する。
【写真】種類が豊富な『焼肉酒場セット』飲み放題メニュー
『焼肉酒場』とは、居酒屋感覚で気軽に焼肉を楽しめる平日限定のメニュー。1人税込2178円で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200グラムの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆（枝豆食べ放題）」を組み合わせたお得な内容となっている。
「選べるホルモン盛り」は、「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」「白MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」「青唐MIX（ごま油＆青唐）」の3種類を用意。その日の気分や好みに合わせて楽しめるため、友人や職場の同僚との気軽な集まりや学生、1人での食事まで、幅広いシーンで利用されている。
同キャンペーンでは『焼肉酒場セット』を注文の際、牛角公式ホームページの「クーポン画面」提示で「スタミナWガーリックカルビ」（ハーフサイズ）を1人1皿プレゼント。“刻み”と“おろし”にんにく、特製旨辛ダレを使用しており、食欲を刺激する味わいが特長で、酒との相性も良く、焼肉時間をより楽しむことができる。
■メニュー詳細
「焼肉酒場セット」―青唐MIX
青唐辛子のキレのある辛さに、ごま油の香ばしさを効かせた「青唐MIX」。ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てる。箸が止まらず、つい酒も進んでしまう、やみつきの味わい。
▼おすすめドリンク
ハイボール／エナジーハイボール／コーラハイボール
「焼肉酒場セット」―黒MIX
特製醤油ダレのコク深さに、黒煎り七味の香ばしい風味とピリッとした刺激を重ねた「黒MIX」。濃厚な旨みがホルモンの脂と絡み合い、後を引く味わいが特長。しっかりとした味付けで酒との相性も良く、王道のやみつき味。
▼おすすめドリンク
黒ウーロンハイ／玄米こうばし茶ハイ／豪快（日本酒）
「焼肉酒場セット」―白MIX
にんにくの風味を効かせたコクのある塩だれを使用した「白MIX」。さらにスライスにんにくを加えることで、香りと旨みに奥行きを持たせた。ホルモンの脂の甘みを引き立て、食欲をそそる味わいで、酒との相性も良い一皿。
▼おすすめドリンク
アップルベリーサワー／初恋サワー／青春サワー
【写真】種類が豊富な『焼肉酒場セット』飲み放題メニュー
『焼肉酒場』とは、居酒屋感覚で気軽に焼肉を楽しめる平日限定のメニュー。1人税込2178円で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200グラムの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆（枝豆食べ放題）」を組み合わせたお得な内容となっている。
同キャンペーンでは『焼肉酒場セット』を注文の際、牛角公式ホームページの「クーポン画面」提示で「スタミナWガーリックカルビ」（ハーフサイズ）を1人1皿プレゼント。“刻み”と“おろし”にんにく、特製旨辛ダレを使用しており、食欲を刺激する味わいが特長で、酒との相性も良く、焼肉時間をより楽しむことができる。
■メニュー詳細
「焼肉酒場セット」―青唐MIX
青唐辛子のキレのある辛さに、ごま油の香ばしさを効かせた「青唐MIX」。ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てる。箸が止まらず、つい酒も進んでしまう、やみつきの味わい。
▼おすすめドリンク
ハイボール／エナジーハイボール／コーラハイボール
「焼肉酒場セット」―黒MIX
特製醤油ダレのコク深さに、黒煎り七味の香ばしい風味とピリッとした刺激を重ねた「黒MIX」。濃厚な旨みがホルモンの脂と絡み合い、後を引く味わいが特長。しっかりとした味付けで酒との相性も良く、王道のやみつき味。
▼おすすめドリンク
黒ウーロンハイ／玄米こうばし茶ハイ／豪快（日本酒）
「焼肉酒場セット」―白MIX
にんにくの風味を効かせたコクのある塩だれを使用した「白MIX」。さらにスライスにんにくを加えることで、香りと旨みに奥行きを持たせた。ホルモンの脂の甘みを引き立て、食欲をそそる味わいで、酒との相性も良い一皿。
▼おすすめドリンク
アップルベリーサワー／初恋サワー／青春サワー