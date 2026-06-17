日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下、日本KFC）は、6月17日から、創業者カーネル・サンダースの誕生月である9月にかけて、「オリジナルチキン おいしさのヒミツ発見キャンペーン」と題し、KFCのこだわりが詰まった「オリジナルチキン」の魅力をより多くの人々に届けていく施策を多数展開していく。第一弾として、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、「創業記念パック」を6月17日から7月7日までの期間限定で販売。さらに同日から、「オリジナルチキン」のおいしさのヒミツに迫った新TV−CM「体験、家じゃムリ」篇のオンエアを全国で開始する。

KFCが誇る唯一無二の逸品「オリジナルチキン」。創業者カーネル・サンダースが10年もの歳月をかけて1940年に完成させてから、今もなお多くの消費者に愛され続ける看板商品。そんな「オリジナルチキン」だが、実はKFCのこだわりがたっぷり詰まっていることを知っているのだろうか。KFCでは、「オリジナルチキン おいしさのヒミツ発見キャンペーン」と題し、カーネルの誕生月である9月にかけて、「オリジナルチキン」の魅力をより多くの人々に届けしていく施策を多数展開していく。



「創業記念パック」

「オリジナルチキン」の唯一無二の味わいは、11種類のハーブ＆スパイスの味付けによって生み出されている。カーネルが「もっとおいしいチキンを」と研究を重ねてたどり着いたこの配合を知るのは、なんと世界で3人のみ。全従業員で守り続けている大切な味だという。また、一般的なフライヤーではなく専用の圧力釜で約15分かけて丁寧に揚げることで、他では真似できないふっくらジューシーな仕上がりを実現している。



新TV−CM「体験、家じゃムリ」篇のワンシーン

「オリジナルチキン おいしさのヒミツ発見キャンペーン」第一弾では、7月4日の日本KFCの創業記念日を祝して、KFCのこだわりが詰まった「オリジナルチキン」と人気サイドメニュー「カーネルクリスピー」をおトクに楽しめる「創業記念パック」を6月17日から販売する。さらに同日から、ブランドアンバサダーを務める佐藤栞里さんが出演する「オリジナルチキン」のおいしさのヒミツに迫った新TV−CM「体験、家じゃムリ」篇のオンエアを開始。KFC店舗の厨房で開催される調理体験会を通して、「オリジナルチキン」のおいしさのヒミツを届ける。

「オリジナルチキン」の魅力を消費者に届ける施策の詳細は順次解禁となるので、続報を楽しみしていてほしい考え。

［開始日］6月17日（水）

日本ケンタッキー・フライド・チキン＝https://japan.kfc.co.jp