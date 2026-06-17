憧れや目標となるママを選ぶ「第18回ベストマザー賞」を受賞した映画監督の安藤桃子氏が17日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。こども家庭庁が16日、子ども・子育て支援事業などに充てる予算の使い道の全てを2027年度中にホームページで公開すると発表したことについてコメントした。

自治体や民間事業者に補助金や委託費を支給している事業を含む全事業が対象。こども庁によると、中央省庁が使途を全て「見える化」するのは初めて。事業の透明性を高めるとともに統廃合を進めることで子どもや若者の自殺防止など重要課題の対策に予算を振り向ける。

こども庁は23年4月に発足。児童手当の拡充や保育の充実などに取り組んできたが、予算規模に見合った成果を上げられていないとの批判が根強い。さらに事業内容や予算に関して「委託先による（補助金などの）中抜きが疑われる」との意見が寄せられたため、対応を検討していた。

安藤氏は、「見える化されることが凄く大きな一歩だと思うんですけど、見えただけでなく、そこから現場の声をくみ取ってお互いの対話というものが始まっていかないといけないのかなと思います」と言い、「あと子供たちの日常の中で、変化というものがしっかりとわれわれが実感できて、それまでちょっと時間がかかると思いますけど、できたかできてないかというところからまたさらに長期的にしっかりと対話をしていくことかなと思います」と自身の考えを話した。