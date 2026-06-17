ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、１次リーグが行われ、Ｉ組で前回大会準優勝のフランス（世界ランキング３位）はセネガル（同１５位）に３−１で快勝した。

（世界ランキングは１１日現在）

エンジンのかかりは遅くとも、地力の差を見せた。前回大会準優勝で、２大会ぶり３度目の頂点を目指すフランスが順当に勝ち点３を積み上げた。

前半はセネガルの気迫に押され、「技術的なミスが多かった」（デシャン監督）が、ハーフタイムできっちり修正。後半は丁寧なパスワークで主導権を握り、相手ゴールに迫る場面が増えた。６６分にオリセからのパスをエムバペが流し込んで均衡を破ると、８２分にはハーフウェーライン付近からラビオが絶妙なスルーパスを送り、バルコラが追加点。終盤に１点を返されたが、直後にエムバペが豪快なシュートをたたき込み、Ｗ杯歴代最多にあと「２」と迫る通算１４得点目で勝利を決定づけた。

両国の顔合わせで思い起こされるのは、２４年前の日韓大会だ。大会連覇がかかっていたフランスは、初出場だったセネガルと初戦でぶつかり、０―１で敗れて金星を献上した。ショックは大きく、その後１勝もできずに１次リーグ敗退の屈辱を味わった。

当時とはもちろんチームの顔ぶれもスタイルも異なる。だが、Ｗ杯の初戦が大切であることに変わりはない。選手としても監督としてもその重みをよく知るデシャン監督は、「少しホッとしている。まだ初戦だが、この勝利を喜びたい」とうなずいた。（平沢祐）

セネガルは前半の好機生かせず

セネガルは前半の得点機を生かせなかったことが響いた。カウンターからジャクソンがペナルティーエリア内に進入したが、シュートはゴールポストを直撃した。２点を追う終盤に途中出場のムバイが個人技で１点を返したが、すぐに突き放されて万事休す。Ｅ・メンディは「初戦は終わった。そこから学び、（次の）ノルウェー戦に意識を向けなければならない」と気持ちを切り替えていた。