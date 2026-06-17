【サーティワン×アンパンマン】「ハッピーフレンズ」2種発売、オリジナルシールスリーブ付き

B-R サーティワン アイスクリームは6月23日、「ハッピーフレンズ アンパンマン / ばいきんまん」を発売する。価格は税込560円。なくなり次第終了。

2022年4月に登場した「ハッピーフレンズ」は、キッズサイズのアイスクリームにホイップクリームやキャラクターのチョコレートなどをトッピングしたシリーズ。

これまでも人気キャラクターとのコラボを展開しており、「おさるのジョージ」や「トムとジェリー」などとのコラボ商品を期間限定で販売した。今回、人気アニメ「それいけ!アンパンマン」とコラボした。

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〈商品概要〉

◆「ハッピーフレンズ アンパンマン / ばいきんまん」

キッズサイズのアイスクリーム1個の上に、「アンパンマン」「ばいきんまん」の顔をデザインしたチョコレートをそれぞれトッピング。ホイップクリームを添え、カラースプレーを散りばめた。アイスクリームは好きなフレーバーを選べる。

商品にはオリジナルのシールスリーブが付く。青空と虹を背景に、ポッピングシャワーを持ったアンパンマンなど、サーティワンのアイスクリームを持つキャラクターを描いた。食べ終わった後も楽しめる仕様としている。

【販売概要】

発売日: 2026年6月23日(火)

価格: 税込560円

※なくなり次第終了。

※価格は税込価格で、店内飲食と持ち帰りどちらも同一の税込価格。

※一部店舗では価格が異なる。