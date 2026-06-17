【ダイアクロン DA-75 ワルダロス<ドラゴヘッド>（再販）】 【ダイアクロン DA-76 ワルダロス<グールヘッド>（再販）】 予約期間：6月17日0時～7月5日23時59分 10月下旬 発売予定 価格：各22,000円

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、完成品トイ「ダイアクロン DA-75 ワルダロス<ドラゴヘッド>」と「ダイアクロン DA-76 ワルダロス<グールヘッド>」の再販分を通販サイト「タカラトミーモール」にて予約を受け付けている。発売は10月下旬を予定し、価格は各22,000円。

本商品は「ダイアクロンシリーズ」より超弩級ワルダロス・エヴォルギガンターを構成する2体の巨獣型マシン＜ドラゴヘッド＞＆＜グールヘッド＞を立体化したもの。

「ワルダロス<ドラゴヘッド>」は巨獣ドラゴンを彷彿させるヘッドユニットを備えた巨獣型マシンで、ブロック状の機能ユニットで構成された機体は、昆虫型メカへの分離やクリーチャー型の戦闘マシンへの組み換えが可能。

「ワルダロス<グールヘッド>」は単眼の奇怪なヘッドユニットを備えた巨獣型マシンで、ブロック状の機能ユニットで構成された機体は、接続パターンを変化させる事で戦艦状の機動マシンやクリーチャー型の戦闘マシンに組み替えができる。

そして、「ワルダロス<ドラゴヘッド>」と「ワルダロス<グールヘッド>」を合体させることで超弩級ワルダロス<エヴォルギガンター>にすることができる。

ダイアクロン DA-75 ワルダロス<ドラゴヘッド> & DA-76 ワルダロス<グールヘッド>（再販）

10月下旬 発売予定

価格：44,000円

ダイアクロン DA-75 ワルダロス<ドラゴヘッド>（再販）

10月下旬 発売予定

価格：22,000円

ダイアクロン DA-76 ワルダロス<グールヘッド>（再販）

10月下旬 発売予定

価格：22,000円

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