【「タイムメカブトン」、「タイムドタバッタン」、「タイムクワガッタン」（再生産分）】 7月 出荷予定 価格：各5,500円

「タイムメカブトン」

ベルファインは、1/100スケールプラスチックモデルキット「タイムメカブトン」、「タイムドタバッタン」、「タイムクワガッタン」（再生産分）の3製品を再販売する。価格は各5,500円で、出荷は7月の予定。

今回、タツノコプロが制作し、1975年10月よりテレビ放映されたアニメ「タイムボカン」に登場するタイムボカンメカを再現したプラスチックモデルキット3種が再登場する。すべて接着剤を使わずに組み立てられ、可動部にポリパーツを採用しているので関節などがスムーズに可動する。なお、再生産分では、JANコードやパッケージ仕様などが変更となっている。

【タイムメカブトン】【タイムドタバッタン】【タイムクワガッタン】

【タイムメカブトン・タイムドタバッタン・タイムクワガッタン】

品番/JAN：タイムメカブトン（BP047/4573347240478）、タイムドタバッタン（BP048/4573347240485）、タイムクワガッタン（BP049/4573347240492）

商品形態：プラスチックモデルキット

スケール：1/100

材質：PS、PE、合成ゴム

パッケージ外寸：305×200×85mm（幅×奥行き×高さ）

※写真は試作品を塗装した見本です。実際の製品とは異なる部分もあります。

(C)タツノコプロ